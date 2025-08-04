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Российский рынок акций за основную сессию понедельника вырос на 1,68%

Российский рынок акций за основную сессию понедельника вырос на 1,68% - 04.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию понедельника вырос на 1,68%

Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника повысился на 1,68%, следует из данных Московской биржи. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T19:00+0300

2025-08-04T19:00+0300

2025-08-04T19:00+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника повысился на 1,68%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,68% относительно предыдущего закрытия, до 2773,85 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,59%, до 1155,87 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,52%, до 1096,75 пункта.

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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс