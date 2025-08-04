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На поддержку Курской области выделят 40 миллиардов рублей

На поддержку Курской области выделят 40 миллиардов рублей - 04.08.2025, ПРАЙМ

На поддержку Курской области выделят 40 миллиардов рублей

Правительство РФ выделит на поддержку Курской области более 40 миллиардов рублей, в том числе на выплаты жителям, потерявшим имущество первой необходимости,... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T10:38+0300

2025-08-04T10:38+0300

2025-08-04T10:38+0300

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михаил мишустин

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит на поддержку Курской области более 40 миллиардов рублей, в том числе на выплаты жителям, потерявшим имущество первой необходимости, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Выделим Курской области еще более 40 миллиардов рублей. Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости в соответствии с поручением главы государства", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Председатель правительства отметил, что по поручению главы государства работа по поддержке жителей Курской области и других приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения ведется в постоянном режиме и носит системный комплексный характер. "Для нас крайне важно помочь гражданам и, конечно, предприятиям, где они трудятся, чтобы люди, которые лишились жилья, вернулись как можно быстрее к нормальной жизни и могли приобрести или построить дом", - подчеркнул Мишустин.

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россия, финансы, рф, михаил мишустин