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На помощь бизнесу в приграничных районах направят еще 500 миллионов рублей - 04.08.2025, ПРАЙМ
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На помощь бизнесу в приграничных районах направят еще 500 миллионов рублей
На помощь бизнесу в приграничных районах направят еще 500 миллионов рублей - 04.08.2025, ПРАЙМ
На помощь бизнесу в приграничных районах направят еще 500 миллионов рублей
Российский кабмин направит еще более 500 миллионов рублей на помощь бизнесу в приграничных районах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T10:50+0300
2025-08-04T11:35+0300
экономика
бизнес
россия
рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российский кабмин направит еще более 500 миллионов рублей на помощь бизнесу в приграничных районах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Для оплаты временного простоя работников по независимым от них и нанимателям причинам выделим сегодня дополнительно более полумиллиарда рублей", - сказал Мишустин на совещании правительства.Он отметил, что с начала текущего года на эти цели были направлены свыше 2 миллиардов рублей."Благодаря чему предприятия смогут сохранить трудовые коллективы, что сейчас очень важно, и необходимые оборотные средства", - подчеркнул Мишустин.Глава кабмина добавил, что условия для бизнеса в Курской, Белгородской, Брянской областях пока еще остаются непростыми."Там действует целый ряд мер стимулирования, включая отсрочку по плате налогов и страховых взносов для граждан и организаций, льготы по лизингу оборудования, а также свободные экономические зоны с преференциями для предпринимателей", - отметил председатель правительства РФ.Как уточнили в кабмине, сумма поддержки составит 650,5 миллиона рублей."Наряду с уже действующими в приграничных территориях мерами поддержки для бизнеса правительство выделит еще 650,5 миллиона рублей для компенсации расходов по оплате работникам времени вынужденного простоя в III квартале 2025 года по независимым от них и нанимателей причинам", - говорится в сообщении в Telegram-канале российского кабмина.
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бизнес, россия, рф, михаил мишустин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
10:50 04.08.2025 (обновлено: 11:35 04.08.2025)
 
На помощь бизнесу в приграничных районах направят еще 500 миллионов рублей

Правительство направит более 500 млн рублей на помощь бизнесу в приграничных районах

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российский кабмин направит еще более 500 миллионов рублей на помощь бизнесу в приграничных районах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для оплаты временного простоя работников по независимым от них и нанимателям причинам выделим сегодня дополнительно более полумиллиарда рублей", - сказал Мишустин на совещании правительства.
Он отметил, что с начала текущего года на эти цели были направлены свыше 2 миллиардов рублей.
"Благодаря чему предприятия смогут сохранить трудовые коллективы, что сейчас очень важно, и необходимые оборотные средства", - подчеркнул Мишустин.
Глава кабмина добавил, что условия для бизнеса в Курской, Белгородской, Брянской областях пока еще остаются непростыми.
"Там действует целый ряд мер стимулирования, включая отсрочку по плате налогов и страховых взносов для граждан и организаций, льготы по лизингу оборудования, а также свободные экономические зоны с преференциями для предпринимателей", - отметил председатель правительства РФ.
Как уточнили в кабмине, сумма поддержки составит 650,5 миллиона рублей.
"Наряду с уже действующими в приграничных территориях мерами поддержки для бизнеса правительство выделит еще 650,5 миллиона рублей для компенсации расходов по оплате работникам времени вынужденного простоя в III квартале 2025 года по независимым от них и нанимателей причинам", - говорится в сообщении в Telegram-канале российского кабмина.
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