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Премьер Японии назвал соглашение с США по пошлинам взаимовыгодным

Премьер Японии назвал соглашение с США по пошлинам взаимовыгодным - 04.08.2025, ПРАЙМ

Премьер Японии назвал соглашение с США по пошлинам взаимовыгодным

Премьер Японии Сигэру Исиба назвал заключенное с США соглашение по таможенным пошлинам взаимовыгодным, такую точку зрения он высказал на заседании бюджетного... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T04:39+0300

2025-08-04T04:39+0300

2025-08-04T04:39+0300

экономика

мировая экономика

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ТОКИО, 4 авг – ПРАЙМ. Премьер Японии Сигэру Исиба назвал заключенное с США соглашение по таможенным пошлинам взаимовыгодным, такую точку зрения он высказал на заседании бюджетного комитета парламента. Трансляция заседания ведётся на сайте нижней палаты парламента. "Это послужит и созданию рабочих мест в Америке, и не приведет к потере рабочих мест в Японии, принесет в мир нечто еще более хорошее. Это взаимовыгодные отношения", - сказал Исиба. По итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%. Также было достигнуто соглашение о снижении вполовину добавленных пошлин на японские автомобили, что с учетом уже существующих тарифов составит 15%. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25%-ные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25%-ные на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивали с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией. Затем Трамп продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары, веденную 9 апреля на 90 дней, до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Ранее на этой неделе Трамп повторил, что дедлайн по введению пошлин на импортные товары из разных стран остается прежним. На данный момент, Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания Европейский союз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений. По результатам торговых переговоров, американские пошлины на японские, южнокорейские и европейские товары составят 15%, в то время как импорт из Вьетнама составит 20%, из Великобритании - 10%, а из Индонезии и Филиппин - 19%. Размеры пошлин на товары из Пакистана, Таиланда и Камбоджи пока неизвестны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, япония, сша, филиппины, дональд трамп