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Премьер Малайзии оценил визит короля Султана Ибрагима в Россию

Премьер Малайзии оценил визит короля Султана Ибрагима в Россию - 04.08.2025, ПРАЙМ

Премьер Малайзии оценил визит короля Султана Ибрагима в Россию

Исторический государственный визит короля Малайзии Султана Ибрагима в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина откроет новую страницу в отношениях... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T08:35+0300

2025-08-04T08:35+0300

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БАНГКОК, 4 авг - ПРАЙМ. Исторический государственный визит короля Малайзии Султана Ибрагима в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина откроет новую страницу в отношениях двух стран, заявил в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем аккаунте в социальной сети Х после королевской церемонии проводов монарха, отправившегося с государственным визитом в Россию. "Этот визит является историческим и имеет и важнейшее значение, так как Его Величество становится первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между Малайзией и Россией в 1967 году", - говорится в публикации главы правительства Малайзии. "Визит открывает новую главу в двусторонних отношениях между Малайзией и Россией и, как ожидается, будет способствовать развитию стратегического сотрудничества в различных областях, включая двустороннюю торговлю, инвестиции, высшее образование, технологии и инновации, а также прямые контакты между народами двух стран", - пишет Анвар Ибрагим. Малайзия имеет потенциал для привлечения инвестиций и новых технологий из России, особенно в энергетике, аэрокосмической отрасли, обороне и интеллектуальном сельском хозяйстве, отмечается в публикации премьер-министра. "Что ещё более важно, этот государственный визит укрепляет роль института монархии Малайзии как движущей силы дипломатии страны, пользующейся международным уважением, тем самым укрепляя суверенитет и имидж Малайзии как нейтрального, открытого и прогрессивного государства", - добавил глава правительства королевства. Ранее государственное новостное агентство Малайзии Bernama сообщало со ссылкой на заявление королевского дворца, что король Малайзии Султан Ибрагим посетит Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина с 5 по 10 августа 2025 года. Согласно заявлению дворца, в программу визита малайзийского монарха входит официальная встреча с президентом Владимиром Путиным и другие официальные мероприятия, а также посещение Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического и инновационного центра "Точка кипения". Из Москвы король Малайзии отправится в Татарстан. В Казани запланирована официальная встреча монарха с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и посещение Казанского Вертолетного завода, сообщало агентство Bernama.

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россия, мировая экономика, малайзия, рф, москва, владимир путин, рустам минниханов