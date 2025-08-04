Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Малайзии оценил визит короля Султана Ибрагима в Россию - 04.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250804/premer-860277917.html
Премьер Малайзии оценил визит короля Султана Ибрагима в Россию
Премьер Малайзии оценил визит короля Султана Ибрагима в Россию - 04.08.2025, ПРАЙМ
Премьер Малайзии оценил визит короля Султана Ибрагима в Россию
Исторический государственный визит короля Малайзии Султана Ибрагима в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина откроет новую страницу в отношениях... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T08:35+0300
2025-08-04T08:40+0300
политика
россия
мировая экономика
малайзия
рф
москва
владимир путин
рустам минниханов
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/83/841938376_0:117:3073:1845_1920x0_80_0_0_70943a9498f35a405be5fc56398dc21b.jpg
БАНГКОК, 4 авг - ПРАЙМ. Исторический государственный визит короля Малайзии Султана Ибрагима в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина откроет новую страницу в отношениях двух стран, заявил в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем аккаунте в социальной сети Х после королевской церемонии проводов монарха, отправившегося с государственным визитом в Россию. "Этот визит является историческим и имеет и важнейшее значение, так как Его Величество становится первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между Малайзией и Россией в 1967 году", - говорится в публикации главы правительства Малайзии. "Визит открывает новую главу в двусторонних отношениях между Малайзией и Россией и, как ожидается, будет способствовать развитию стратегического сотрудничества в различных областях, включая двустороннюю торговлю, инвестиции, высшее образование, технологии и инновации, а также прямые контакты между народами двух стран", - пишет Анвар Ибрагим. Малайзия имеет потенциал для привлечения инвестиций и новых технологий из России, особенно в энергетике, аэрокосмической отрасли, обороне и интеллектуальном сельском хозяйстве, отмечается в публикации премьер-министра. "Что ещё более важно, этот государственный визит укрепляет роль института монархии Малайзии как движущей силы дипломатии страны, пользующейся международным уважением, тем самым укрепляя суверенитет и имидж Малайзии как нейтрального, открытого и прогрессивного государства", - добавил глава правительства королевства. Ранее государственное новостное агентство Малайзии Bernama сообщало со ссылкой на заявление королевского дворца, что король Малайзии Султан Ибрагим посетит Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина с 5 по 10 августа 2025 года. Согласно заявлению дворца, в программу визита малайзийского монарха входит официальная встреча с президентом Владимиром Путиным и другие официальные мероприятия, а также посещение Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического и инновационного центра "Точка кипения". Из Москвы король Малайзии отправится в Татарстан. В Казани запланирована официальная встреча монарха с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и посещение Казанского Вертолетного завода, сообщало агентство Bernama.
https://1prime.ru/20250802/malayziya-860239938.html
малайзия
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/83/841938376_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_f1cf9368bb0df233c1840899fa0ab332.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, малайзия, рф, москва, владимир путин, рустам минниханов
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, МАЛАЙЗИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Рустам Минниханов
08:35 04.08.2025 (обновлено: 08:40 04.08.2025)
 
Премьер Малайзии оценил визит короля Султана Ибрагима в Россию

Премьер Малайзии: визит короля в Россию откроет новую страницу в отношениях

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГорода мира. Куала-Лумпур
Города мира. Куала-Лумпур - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАНГКОК, 4 авг - ПРАЙМ. Исторический государственный визит короля Малайзии Султана Ибрагима в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина откроет новую страницу в отношениях двух стран, заявил в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в своем аккаунте в социальной сети Х после королевской церемонии проводов монарха, отправившегося с государственным визитом в Россию.
"Этот визит является историческим и имеет и важнейшее значение, так как Его Величество становится первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между Малайзией и Россией в 1967 году", - говорится в публикации главы правительства Малайзии.
"Визит открывает новую главу в двусторонних отношениях между Малайзией и Россией и, как ожидается, будет способствовать развитию стратегического сотрудничества в различных областях, включая двустороннюю торговлю, инвестиции, высшее образование, технологии и инновации, а также прямые контакты между народами двух стран", - пишет Анвар Ибрагим.
Малайзия имеет потенциал для привлечения инвестиций и новых технологий из России, особенно в энергетике, аэрокосмической отрасли, обороне и интеллектуальном сельском хозяйстве, отмечается в публикации премьер-министра.
"Что ещё более важно, этот государственный визит укрепляет роль института монархии Малайзии как движущей силы дипломатии страны, пользующейся международным уважением, тем самым укрепляя суверенитет и имидж Малайзии как нейтрального, открытого и прогрессивного государства", - добавил глава правительства королевства.
Ранее государственное новостное агентство Малайзии Bernama сообщало со ссылкой на заявление королевского дворца, что король Малайзии Султан Ибрагим посетит Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина с 5 по 10 августа 2025 года.
Согласно заявлению дворца, в программу визита малайзийского монарха входит официальная встреча с президентом Владимиром Путиным и другие официальные мероприятия, а также посещение Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического и инновационного центра "Точка кипения".
Из Москвы король Малайзии отправится в Татарстан. В Казани запланирована официальная встреча монарха с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и посещение Казанского Вертолетного завода, сообщало агентство Bernama.
Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии
2 августа, 09:32
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаМАЛАЙЗИЯРФМОСКВАВладимир ПутинРустам Минниханов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала