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Путин принял в Кремле главу ДНР Дениса Пушилина
Путин принял в Кремле главу ДНР Дениса Пушилина - 04.08.2025, ПРАЙМ
Путин принял в Кремле главу ДНР Дениса Пушилина
Глава государства Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T13:57+0300
2025-08-04T13:57+0300
2025-08-04T14:05+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Накануне встречи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что работа с новыми регионами РФ является постоянным приоритетом для президента. В ходе встречи российский лидер назвал вопросы водоснабжения, здравоохранения и восстановления жилого фонда в Донецкой Народной Республике в числе наиболее актуальных вопросов развития региона."Хотел с вами обсудить сегодня некоторые вопросы, которые считаю наиболее актуальными, - это водоснабжение, восстановление жилого фонда, строительные работы на ряде других объектов, в том числе на инфраструктуры", - подчеркнул президент.Пушилин в свою очередь доложил президенту, что самым сложным вопросом и серьезным вызовом для Донецкой Народной Республики является обеспечение региона водой.Предыдущая рабочая встреча Путина и Пушилина состоялась в февраля текущего года. Тогда глава ДНР доложил президенту о вопросах социально-экономического развития региона.
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россия, общество , рф, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Денис Пушилин, Дмитрий Песков
Путин принял в Кремле главу ДНР Дениса Пушилина
Путин принял в Кремле главу ДНР Пушилина с докладом
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
Накануне встречи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что работа с новыми регионами РФ является постоянным приоритетом для президента.
В ходе встречи российский лидер назвал вопросы водоснабжения, здравоохранения и восстановления жилого фонда в Донецкой Народной Республике в числе наиболее актуальных вопросов развития региона.
"Хотел с вами обсудить сегодня некоторые вопросы, которые считаю наиболее актуальными, - это водоснабжение, восстановление жилого фонда, строительные работы на ряде других объектов, в том числе на инфраструктуры", - подчеркнул президент.
Пушилин в свою очередь доложил президенту, что самым сложным вопросом и серьезным вызовом для Донецкой Народной Республики является обеспечение региона водой.
Предыдущая рабочая встреча Путина и Пушилина состоялась в февраля текущего года. Тогда глава ДНР доложил президенту о вопросах социально-экономического развития региона.
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