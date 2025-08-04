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Путин принял в Кремле главу ДНР Дениса Пушилина

Путин принял в Кремле главу ДНР Дениса Пушилина - 04.08.2025, ПРАЙМ

Путин принял в Кремле главу ДНР Дениса Пушилина

Глава государства Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T13:57+0300

2025-08-04T13:57+0300

2025-08-04T14:05+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Накануне встречи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что работа с новыми регионами РФ является постоянным приоритетом для президента. В ходе встречи российский лидер назвал вопросы водоснабжения, здравоохранения и восстановления жилого фонда в Донецкой Народной Республике в числе наиболее актуальных вопросов развития региона."Хотел с вами обсудить сегодня некоторые вопросы, которые считаю наиболее актуальными, - это водоснабжение, восстановление жилого фонда, строительные работы на ряде других объектов, в том числе на инфраструктуры", - подчеркнул президент.Пушилин в свою очередь доложил президенту, что самым сложным вопросом и серьезным вызовом для Донецкой Народной Республики является обеспечение региона водой.Предыдущая рабочая встреча Путина и Пушилина состоялась в февраля текущего года. Тогда глава ДНР доложил президенту о вопросах социально-экономического развития региона.

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россия, общество , рф, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков