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В ЕС опасаются длительной бреши в своей ПВО из-за передачи Patriot Украине - 04.08.2025, ПРАЙМ
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В ЕС опасаются длительной бреши в своей ПВО из-за передачи Patriot Украине
В ЕС опасаются длительной бреши в своей ПВО из-за передачи Patriot Украине - 04.08.2025, ПРАЙМ
В ЕС опасаются длительной бреши в своей ПВО из-за передачи Patriot Украине
В странах ЕС опасаются длительной бреши в своей противовоздушной обороне из-за передачи находящихся в европейских странах систем Patriot Украине, сообщает... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T08:14+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. В странах ЕС опасаются длительной бреши в своей противовоздушной обороне из-за передачи находящихся в европейских странах систем Patriot Украине, сообщает издание Euractiv со ссылкой на европейского дипломата. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения немецких арсеналов в течение шести или восьми месяцев. Позже Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса. "Европейские арсеналы уже были истощены предыдущими пожертвованиями Украине, и (у европейских стран - ред.) есть опасения о потенциально длительных пробелах в собственной противовоздушной обороне, если поставки из США не будут такими быстрыми, как заявил Трамп", - пишет издание. Высокопоставленный европейский дипломат заявил Euractiv, что ЕС было бы "страшно" отказываться от своих систем Patriot в пользу Киева. Как пишет издание, верховный главнокомандующий объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье оценивает, что поставки новых систем Patriot из США могут занять около семи лет. Другой источник заявил Euractiv, что поставки займут по меньшей мере несколько лет.
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мировая экономика, украина, сша, германия, дональд трамп, ес, нато
Вооружения, Мировая экономика, УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, ЕС, НАТО
08:14 04.08.2025
 
В ЕС опасаются длительной бреши в своей ПВО из-за передачи Patriot Украине

Euractiv: в ЕС опасаются длительной бреши из-за передачи систем Patriot Украине

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. В странах ЕС опасаются длительной бреши в своей противовоздушной обороне из-за передачи находящихся в европейских странах систем Patriot Украине, сообщает издание Euractiv со ссылкой на европейского дипломата.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения немецких арсеналов в течение шести или восьми месяцев. Позже Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса.
"Европейские арсеналы уже были истощены предыдущими пожертвованиями Украине, и (у европейских стран - ред.) есть опасения о потенциально длительных пробелах в собственной противовоздушной обороне, если поставки из США не будут такими быстрыми, как заявил Трамп", - пишет издание.
Высокопоставленный европейский дипломат заявил Euractiv, что ЕС было бы "страшно" отказываться от своих систем Patriot в пользу Киева.
Как пишет издание, верховный главнокомандующий объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье оценивает, что поставки новых систем Patriot из США могут занять около семи лет. Другой источник заявил Euractiv, что поставки займут по меньшей мере несколько лет.
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ВооруженияМировая экономикаУКРАИНАСШАГЕРМАНИЯДональд ТрампЕСНАТО
 
 
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