https://1prime.ru/20250804/razgovor-860277498.html

"Не смогла": СМИ узнали детали разговора Трампа с президентом Швейцарии

"Не смогла": СМИ узнали детали разговора Трампа с президентом Швейцарии - 04.08.2025, ПРАЙМ

"Не смогла": СМИ узнали детали разговора Трампа с президентом Швейцарии

Телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и Швейцарии, состоявшийся 31 июля, обернулся катастрофой для Берна. Об этом говорится в материале издания... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T08:20+0300

2025-08-04T08:20+0300

2025-08-04T08:20+0300

политика

сша

швейцария

дональд трамп

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и Швейцарии, состоявшийся 31 июля, обернулся катастрофой для Берна. Об этом говорится в материале издания Financial Times."По словам нескольких источников, знакомых с ситуацией, поздно вечером в четверг Келлер-Зуттер провела "катастрофический " телефонный разговор с Дональдом Трампом", — сказано в тексте публикации.Один из источников газеты отметил, что беседа прошла неудачно, так как глава Белого дома Дональд Трамп указал, что 10-процентных пошлин недостаточно, объяснив это тем, что швейцарская сторона "ворует" деньги у Вашингтона."Келлер-Зуттер ничего не могла сказать", — резюмировал американский лидер.Ранее Вашингтон объявил о повышении торговых пошлин в отношении Швейцарии до 39 процентов с 7 августа.

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сша, швейцария, дональд трамп