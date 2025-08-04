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"Не смогла": СМИ узнали детали разговора Трампа с президентом Швейцарии - 04.08.2025, ПРАЙМ
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"Не смогла": СМИ узнали детали разговора Трампа с президентом Швейцарии
"Не смогла": СМИ узнали детали разговора Трампа с президентом Швейцарии - 04.08.2025, ПРАЙМ
"Не смогла": СМИ узнали детали разговора Трампа с президентом Швейцарии
Телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и Швейцарии, состоявшийся 31 июля, обернулся катастрофой для Берна. Об этом говорится в материале издания... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T08:20+0300
2025-08-04T08:20+0300
политика
сша
швейцария
дональд трамп
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и Швейцарии, состоявшийся 31 июля, обернулся катастрофой для Берна. Об этом говорится в материале издания Financial Times."По словам нескольких источников, знакомых с ситуацией, поздно вечером в четверг Келлер-Зуттер провела "катастрофический " телефонный разговор с Дональдом Трампом", — сказано в тексте публикации.Один из источников газеты отметил, что беседа прошла неудачно, так как глава Белого дома Дональд Трамп указал, что 10-процентных пошлин недостаточно, объяснив это тем, что швейцарская сторона "ворует" деньги у Вашингтона."Келлер-Зуттер ничего не могла сказать", — резюмировал американский лидер.Ранее Вашингтон объявил о повышении торговых пошлин в отношении Швейцарии до 39 процентов с 7 августа.
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сша, швейцария, дональд трамп
Политика, США, ШВЕЙЦАРИЯ, Дональд Трамп
08:20 04.08.2025
 
"Не смогла": СМИ узнали детали разговора Трампа с президентом Швейцарии

FT: телефонный разговор Трампа с президентом Швейцарии был катастрофическим

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и Швейцарии, состоявшийся 31 июля, обернулся катастрофой для Берна. Об этом говорится в материале издания Financial Times.
"По словам нескольких источников, знакомых с ситуацией, поздно вечером в четверг Келлер-Зуттер провела "катастрофический " телефонный разговор с Дональдом Трампом", — сказано в тексте публикации.
Один из источников газеты отметил, что беседа прошла неудачно, так как глава Белого дома Дональд Трамп указал, что 10-процентных пошлин недостаточно, объяснив это тем, что швейцарская сторона "ворует" деньги у Вашингтона.
"Келлер-Зуттер ничего не могла сказать", — резюмировал американский лидер.
Ранее Вашингтон объявил о повышении торговых пошлин в отношении Швейцарии до 39 процентов с 7 августа.
Белый дом, Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
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ПолитикаСШАШВЕЙЦАРИЯДональд Трамп
 
 
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