https://1prime.ru/20250804/regiony-860272567.html

Названы регионы России по качеству дорог

Названы регионы России по качеству дорог - 04.08.2025, ПРАЙМ

Названы регионы России по качеству дорог

Москва и Ханты-Мансийский округ по итогам 2024 года возглавляют рейтинг российских регионов по качеству автомобильных дорог, замыкают список Архангельская и... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T00:26+0300

2025-08-04T00:26+0300

2025-08-04T00:26+0300

бизнес

россия

экономика

москва

кировская область

рф

росстат

росавтодор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860272567.jpg?1754256361

МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Москва и Ханты-Мансийский округ по итогам 2024 года возглавляют рейтинг российских регионов по качеству автомобильных дорог, замыкают список Архангельская и Кировская области, свидетельствует исследование РИА Новости, проведенное на основе данных Росстата и Росавтодора. КАЧЕСТВО ДОРОГ По данным исследования, качество автомобильных дорог традиционно остаётся одной из ключевых инфраструктурных проблем страны. Хотя за последние годы ситуация постепенно улучшается, 45,2% региональных и местных дорог, как отмечается в исследовании, по‑прежнему не соответствуют нормативам. При этом различия между субъектами РФ остаются значительными и во многом обусловлены природно‑климатическими, экономическими и административными аспектами. Чтобы выявить эти различия, эксперты РИА Новости подготовили очередное исследование и составили рейтинг регионов по качеству дорог. В рейтинге используется доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости соответствующих дорог на конец 2024 года. Автомобильные дороги общего пользования делятся на три типа – автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, а также местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 90% всех автомобильных дорог общего пользования приходится именно на автомобильные дороги регионального или межмуниципального и местного значения. В целом по стране доля таких дорог составляет 95,9%. Из общего списка выделяется только Магаданская область, где на долю автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения приходится 68% всех автомобильных дорог. В целом по России по состоянию на конец 2024 года, 54,8% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям, что на 0,7 процентных пункта выше уровня конца 2023 года. Как показало исследование, в 44 субъектах РФ доля таких дорог ниже общероссийского уровня. Причем различие в доле дорог, отвечающих нормативным требованиям, очень велико – между пятеркой лидеров рейтинга и замыкающими пятью регионами оно составляет 3 раза. ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА Лидером рейтинга по качеству дорог остается Москва с показателем доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям 100%. В лидирующую пятерку рейтинга также входят Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Республика Ингушетия, Краснодарский край, где доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, находится в диапазоне от 82,3% до 89,4%. Республика Ингушетия выделяется в стране очень высокой плотностью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (больше только в городах федерального подчинения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе). АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА Наиболее неблагополучно ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 16,9% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения. В том числе в регионе нормативным требованиям отвечает 33,7% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и всего 6,6% автомобильных дорог общего пользования местного значения. При этом важно подчеркнуть, что в области в дорожной сфере наблюдается позитивная динамика, и доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, в последние годы постоянно растет. В замыкающей пятерке рейтинга также Кировская область с долей 27,9%, Волгоградская область (28,9%), Амурская область (33,9%) и Республика Марий Эл (34,1%). Если рассмотреть ситуацию в разрезе федеральных округов, то в Центральном ФО наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Ярославская область, в Северо-Западном ФО – Архангельская область, в Южном ФО – Волгоградская область, в Северо-Кавказском ФО – Республика Северная Осетия (Алания), в Приволжском ФО – Кировская область, в Уральском ФО – Свердловская область, в Сибирском ФО – Алтайский край, в Дальневосточном ФО – Амурская область.

москва

кировская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, кировская область, рф, росстат, росавтодор