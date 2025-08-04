https://1prime.ru/20250804/riteyler-860298911.html

Ритейлер "Красное и Белое" не подтвердил уход из Вологодской области

Ритейлер "Красное и Белое" не подтвердил уход из Вологодской области - 04.08.2025, ПРАЙМ

Ритейлер "Красное и Белое" не подтвердил уход из Вологодской области

Сеть магазинов "Красное и Белое" не подтвердила информацию об уходе из Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T14:17+0300

2025-08-04T14:17+0300

2025-08-04T14:17+0300

бизнес

россия

вологодская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860298742_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_34f9f8b3ab9393707c7bcc09f15c9288.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сеть магазинов "Красное и Белое" не подтвердила информацию об уходе из Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Данную информацию не подтверждаем", - ответили в компании на вопрос о том, действительно ли торговая сеть уходит из региона. Ранее в понедельник губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что сеть магазинов "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии досрочно прекращено по заявлению владельца.

https://1prime.ru/20250804/magaziny-860293260.html

вологодская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, вологодская область