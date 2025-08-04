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Ритейлер "Красное и Белое" не подтвердил уход из Вологодской области
Ритейлер "Красное и Белое" не подтвердил уход из Вологодской области - 04.08.2025, ПРАЙМ
Ритейлер "Красное и Белое" не подтвердил уход из Вологодской области
Сеть магазинов "Красное и Белое" не подтвердила информацию об уходе из Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T14:17+0300
2025-08-04T14:17+0300
2025-08-04T14:17+0300
бизнес
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сеть магазинов "Красное и Белое" не подтвердила информацию об уходе из Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Данную информацию не подтверждаем", - ответили в компании на вопрос о том, действительно ли торговая сеть уходит из региона. Ранее в понедельник губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что сеть магазинов "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии досрочно прекращено по заявлению владельца.
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бизнес, россия, вологодская область
Бизнес, РОССИЯ, Вологодская область
Ритейлер "Красное и Белое" не подтвердил уход из Вологодской области
Сеть магазинов "Красное и Белое" не подтвердила уход из Вологодской области
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сеть магазинов "Красное и Белое" не подтвердила информацию об уходе из Вологодской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Данную информацию не подтверждаем", - ответили в компании на вопрос о том, действительно ли торговая сеть уходит из региона.
Ранее в понедельник губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что сеть магазинов "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии досрочно прекращено по заявлению владельца.
Сеть магазинов "Красное - Белое" ушла из Вологодской области