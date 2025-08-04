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В России на складах скопилось большое количество нераспроданных машин

В России на складах скопилось большое количество нераспроданных машин - 04.08.2025, ПРАЙМ

В России на складах скопилось большое количество нераспроданных машин

После высокого спроса на грузовую технику в 2023-2024 годах и резкого снижения продаж в 2025 году на складах российских дилеров скопилось большое количество... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T04:45+0300

2025-08-04T04:45+0300

2025-08-04T04:45+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. После высокого спроса на грузовую технику в 2023-2024 годах и резкого снижения продаж в 2025 году на складах российских дилеров скопилось большое количество нераспроданных машин, в попытках их реализовать дилеры продают машины на 28% ниже исходной стоимости, подсчитали для РИА Новости в логистических компаниях ПЭК и "Транс Порт Терминал". "На фоне высокого спроса в 2023-2024 годах дистрибьюторы активно закупали технику, в результате чего на складах по всей стране скопилось большое количество стоков, которые сложно реализовать. Компании продают новую технику по цене 6-8 миллионов рублей - до 28% ниже исходной стоимости", - говорится в совместном сообщении. Так, из-за снижения стоимости логистики из Китая в Россию на 42,9%, а также сокращения наценки китайских дистрибьюторов в 2,5 раза, к июлю текущего года стоимость для дилера нового китайского седельного тягача грузоподъемностью 12-20 тонн в РФ снизилась на 14% - до примерно 8,4 миллиона рублей. По итогам первого полугодия 2025 года продажи тягачей в России снизились на 70,3% в годовом выражении, что вынуждает дистрибьюторов устанавливать цену ниже, следует из данных Национального агентства промышленной информации (НАПИ), которые приводятся в сообщении. В свою очередь в логистических компаниях Dizi Group и "Орда" заметили, что даже такие цены не стимулируют спрос: большинство перевозчиков приостановили обновление парка "из-за нестабильной ситуации на рынке". "Возврат к планам регулярного обновления автопарка возможен при соблюдении двух условий: снижении ставки рефинансирования как минимум еще на 3 процентных пункта, до 15% годовых, а также увеличению средних тарифов на грузоперевозки не менее чем на 20% от показателя конца первого квартала", - считают компании.

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бизнес, россия, китай, рф