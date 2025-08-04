Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" поставил два вертолета "Ансат" в Магаданскую область - 04.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250804/rostekh-860279555.html
"Ростех" поставил два вертолета "Ансат" в Магаданскую область
"Ростех" поставил два вертолета "Ансат" в Магаданскую область - 04.08.2025, ПРАЙМ
"Ростех" поставил два вертолета "Ансат" в Магаданскую область
Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") поставил два вертолета "Ансат" авиакомпании "Авиация Колымы" в Магаданскую область - этот перевозчик первым на... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T09:04+0300
2025-08-04T09:04+0300
экономика
бизнес
россия
магаданская область
ростех
вертолеты россии
газпромбанк лизинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860279388_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_01dc8032e9e82946d40bfa0d5e86bf4b.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") поставил два вертолета "Ансат" авиакомпании "Авиация Колымы" в Магаданскую область - этот перевозчик первым на Крайнем Севере получил такие машины от госкорпорации, сообщил "Ростех". "Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" передал в Магаданскую область два легких вертолета "Ансат", один из которых получил эксклюзивную ливрею, повторяющую окрас косаток. "Авиация Колымы" станет первой авиакомпанией Крайнего Севера, пополнившей свой парк этими машинами", - говорится в сообщении. Один вертолет поставлен в рамках контракта с компанией "Газпромбанк Лизинг", второй - по прямому договору с "Авиацией Колымы". Теперь в авиапарке перевозчика представлена вся линейка машин Казанского вертолетного завода: помимо поставленных "Ансатов", в нем числятся тяжелые Ми-38 и Ми-8. "Ансат" отличает маневренность, экономичность, простота управления и способность садиться на малые необорудованные площадки. Машина может использоваться в условиях низких температур - до -45 градусов по Цельсию. Это делает возможной эксплуатацию таких вертолетов в условиях Крайнего Севера.
https://1prime.ru/20250722/sj-100-859795041.html
магаданская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860279388_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_542da792ae0bcaa69f5b214d647be106.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, магаданская область, ростех, вертолеты россии, газпромбанк лизинг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ростех, Вертолеты России, Газпромбанк Лизинг
09:04 04.08.2025
 
"Ростех" поставил два вертолета "Ансат" в Магаданскую область

"Ростех" впервые поставил в Магаданскую область два вертолета "Ансат"

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет "Ансат"
Вертолет Ансат - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") поставил два вертолета "Ансат" авиакомпании "Авиация Колымы" в Магаданскую область - этот перевозчик первым на Крайнем Севере получил такие машины от госкорпорации, сообщил "Ростех".
"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" передал в Магаданскую область два легких вертолета "Ансат", один из которых получил эксклюзивную ливрею, повторяющую окрас косаток. "Авиация Колымы" станет первой авиакомпанией Крайнего Севера, пополнившей свой парк этими машинами", - говорится в сообщении.
Один вертолет поставлен в рамках контракта с компанией "Газпромбанк Лизинг", второй - по прямому договору с "Авиацией Колымы".
Теперь в авиапарке перевозчика представлена вся линейка машин Казанского вертолетного завода: помимо поставленных "Ансатов", в нем числятся тяжелые Ми-38 и Ми-8.
"Ансат" отличает маневренность, экономичность, простота управления и способность садиться на малые необорудованные площадки. Машина может использоваться в условиях низких температур - до -45 градусов по Цельсию. Это делает возможной эксплуатацию таких вертолетов в условиях Крайнего Севера.
SJ-100 Суперджет - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
В "Ростехе" рассказали о строящихся самолетах SJ-100
22 июля, 18:19
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬРостехВертолеты РоссииГазпромбанк Лизинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала