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"Ростех" поставил два вертолета "Ансат" в Магаданскую область

"Ростех" поставил два вертолета "Ансат" в Магаданскую область - 04.08.2025, ПРАЙМ

"Ростех" поставил два вертолета "Ансат" в Магаданскую область

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") поставил два вертолета "Ансат" авиакомпании "Авиация Колымы" в Магаданскую область - этот перевозчик первым на... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T09:04+0300

2025-08-04T09:04+0300

2025-08-04T09:04+0300

экономика

бизнес

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магаданская область

ростех

вертолеты россии

газпромбанк лизинг

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") поставил два вертолета "Ансат" авиакомпании "Авиация Колымы" в Магаданскую область - этот перевозчик первым на Крайнем Севере получил такие машины от госкорпорации, сообщил "Ростех". "Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" передал в Магаданскую область два легких вертолета "Ансат", один из которых получил эксклюзивную ливрею, повторяющую окрас косаток. "Авиация Колымы" станет первой авиакомпанией Крайнего Севера, пополнившей свой парк этими машинами", - говорится в сообщении. Один вертолет поставлен в рамках контракта с компанией "Газпромбанк Лизинг", второй - по прямому договору с "Авиацией Колымы". Теперь в авиапарке перевозчика представлена вся линейка машин Казанского вертолетного завода: помимо поставленных "Ансатов", в нем числятся тяжелые Ми-38 и Ми-8. "Ансат" отличает маневренность, экономичность, простота управления и способность садиться на малые необорудованные площадки. Машина может использоваться в условиях низких температур - до -45 градусов по Цельсию. Это делает возможной эксплуатацию таких вертолетов в условиях Крайнего Севера.

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