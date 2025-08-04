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Четыре экс-министра обороны Украины были объявлены МВД России в розыск - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Четыре экс-министра обороны Украины были объявлены МВД России в розыск
Четыре экс-министра обороны Украины были объявлены МВД России в розыск - 04.08.2025, ПРАЙМ
Четыре экс-министра обороны Украины были объявлены МВД России в розыск
Экс-министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк объявлены МВД России в розыск по уголовным статьям, сообщается... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T08:13+0300
2025-08-04T08:13+0300
общество
украина
донбасс
мвд
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Экс-министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк объявлены МВД России в розыск по уголовным статьям, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточках базы розыска четырех экс-министров. По каким именно статьям разыскиваются чиновники, не уточняется. В феврале 2023 года российские следователи заочно предъявили обвинения Ковалю и экс-министру обороны страны Валерию Гелетею, которые "координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году".
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украина
донбасс
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общество , украина, донбасс, мвд
Общество , УКРАИНА, ДОНБАСС, МВД
08:13 04.08.2025
 
Четыре экс-министра обороны Украины были объявлены МВД России в розыск

МВД России объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины

© РИА Новости . Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Экс-министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк объявлены МВД России в розыск по уголовным статьям, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточках базы розыска четырех экс-министров.
По каким именно статьям разыскиваются чиновники, не уточняется.
В феврале 2023 года российские следователи заочно предъявили обвинения Ковалю и экс-министру обороны страны Валерию Гелетею, которые "координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году".
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