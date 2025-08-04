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Четыре экс-министра обороны Украины были объявлены МВД России в розыск

Четыре экс-министра обороны Украины были объявлены МВД России в розыск - 04.08.2025, ПРАЙМ

Четыре экс-министра обороны Украины были объявлены МВД России в розыск

Экс-министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк объявлены МВД России в розыск по уголовным статьям, сообщается... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T08:13+0300

2025-08-04T08:13+0300

2025-08-04T08:13+0300

общество

украина

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мвд

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Экс-министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк объявлены МВД России в розыск по уголовным статьям, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточках базы розыска четырех экс-министров. По каким именно статьям разыскиваются чиновники, не уточняется. В феврале 2023 года российские следователи заочно предъявили обвинения Ковалю и экс-министру обороны страны Валерию Гелетею, которые "координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году".

https://1prime.ru/20250803/kapitan-860271559.html

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общество , украина, донбасс, мвд