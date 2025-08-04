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МИД: Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД

МИД: Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД - 04.08.2025, ПРАЙМ

МИД: Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД

Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T20:58+0300

2025-08-04T20:58+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями, заявил МИД РФ. "Так как наши многократные предостережения на этот счёт были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями", - заявил МИД РФ, его заявление опубликовано на сайте министерства. При этом решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развёртывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности, отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что призыв России к НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, не встретил взаимности."К странам НАТО с российской стороны был обращен прямой призыв объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, ранее запрещенных по Договору о РСМД, а к союзникам США в АТР - поддержать наши усилия по недопущению гонки таких вооружений в данном регионе. Однако приходится констатировать, что российские инициативы не встретили взаимности. США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений", - заявили в МИД.В частности, возрастающий массив объективных данных свидетельствует, что испытания базовых версий указанных вооружений, разрабатываемых Вашингтоном в широком спектре вариаций, в основном завершены либо находятся на финальной стадии; начато серийное производство некоторых из таких систем; для обеспечения их передового развертывания и применения Пентагоном формируются и дислоцируются в соответствующих регионах специализированные подразделения и командования; под эти задачи также готовится необходимая инфраструктура; учащаются случаи непосредственного перемещения ракетных комплексов упомянутой дальности в районы совместной с союзниками военно-тренировочной деятельности вне национальной территории США, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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