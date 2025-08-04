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Законопроект о санкциях против КНР за "поддержку России" внесли в сенат США - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Законопроект о санкциях против КНР за "поддержку России" внесли в сенат США
Законопроект о санкциях против КНР за "поддержку России" внесли в сенат США - 04.08.2025, ПРАЙМ
Законопроект о санкциях против КНР за "поддержку России" внесли в сенат США
Группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение санкций против КНР за поддержку российской спецоперации на Украине, следует | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T15:32+0300
2025-08-04T15:32+0300
политика
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китай
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ВАШИНГТОН, 4 авг – ПРАЙМ. Группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение санкций против КНР за поддержку российской спецоперации на Украине, следует из текста инициативы, с которым ознакомилось РИА Новости. Законопроект под названием STOP China and Russia Act требует от администрации США определить, оказывает ли Китай материальную или информационно-техническую помощь России, которая якобы способствует проведению ею боевых действий на территории Украины. "Президент (Дональд Трамп - ред.) должен в течение 180 дней после вступления закона в силу представить в конгресс доклад с указанием, оказывает ли правительство Китая или связанные с ним организации поддержку России, способствующую нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе. В случае положительного заключения администрация будет обязана ввести санкции против китайских юридических и физических лиц, включая ограничения на доступ к американским финансовым институтам, запрет на экспорт технологий, а также блокировку имущества на территории США. Отдельный раздел законопроекта требует наложения санкций на банки и иные финансовые учреждения КНР, которые, по мнению американской стороны, способствуют обходу существующих ограничений, введенных против России. Авторы инициативы также настаивают на разработке совместной стратегии с партнёрами США в Европе и Азии для "сдерживания китайско-российского сотрудничества, направленного против интересов Соединенных Штатов и их союзников". Как отмечается в тексте, санкции будут сохраняться не менее одного года и могут быть отменены только после подтверждения со стороны конгресса, что Китай прекратил поддержку, а Россия завершила военные действия и вывела войска с территории Украины. Законопроект внесен в сенат 119-го созыва конгресса США и направлен на рассмотрение в комитет по международным делам.
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россия, сша, китай, украина, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, УКРАИНА, Дональд Трамп
15:32 04.08.2025
 
Законопроект о санкциях против КНР за "поддержку России" внесли в сенат США

В США предложили ввести санкции против КНР за поддержку спецоперации на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 4 авг – ПРАЙМ. Группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение санкций против КНР за поддержку российской спецоперации на Украине, следует из текста инициативы, с которым ознакомилось РИА Новости.
Законопроект под названием STOP China and Russia Act требует от администрации США определить, оказывает ли Китай материальную или информационно-техническую помощь России, которая якобы способствует проведению ею боевых действий на территории Украины.
"Президент (Дональд Трамп - ред.) должен в течение 180 дней после вступления закона в силу представить в конгресс доклад с указанием, оказывает ли правительство Китая или связанные с ним организации поддержку России, способствующую нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе.
В случае положительного заключения администрация будет обязана ввести санкции против китайских юридических и физических лиц, включая ограничения на доступ к американским финансовым институтам, запрет на экспорт технологий, а также блокировку имущества на территории США.
Отдельный раздел законопроекта требует наложения санкций на банки и иные финансовые учреждения КНР, которые, по мнению американской стороны, способствуют обходу существующих ограничений, введенных против России.
Авторы инициативы также настаивают на разработке совместной стратегии с партнёрами США в Европе и Азии для "сдерживания китайско-российского сотрудничества, направленного против интересов Соединенных Штатов и их союзников".
Как отмечается в тексте, санкции будут сохраняться не менее одного года и могут быть отменены только после подтверждения со стороны конгресса, что Китай прекратил поддержку, а Россия завершила военные действия и вывела войска с территории Украины.
Законопроект внесен в сенат 119-го созыва конгресса США и направлен на рассмотрение в комитет по международным делам.
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