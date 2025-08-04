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Сбербанк отменил плату за открытие счетов для бизнеса в рублях
Сбербанк отменил плату за открытие счетов для бизнеса в рублях - 04.08.2025, ПРАЙМ
Сбербанк отменил плату за открытие счетов для бизнеса в рублях
Сбербанк отменил плату за открытие счета для юридических лиц в рублях и ряде иностранных валют, сообщила кредитная организация. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T11:01+0300
2025-08-04T11:01+0300
2025-08-04T11:01+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сбербанк отменил плату за открытие счета для юридических лиц в рублях и ряде иностранных валют, сообщила кредитная организация. "Открыть счет для бизнеса в Сбере в рублях и иностранных валютах стало бесплатно. Ранее стоимость услуги составляла 2500 рублей за открытие счета в рублях и 2600 рублей - за открытие счета в иностранной валюте", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 1 августа корпоративным клиентам Сбербанка стало доступно бесплатное открытие счета в рублях, а также в белорусском рубле, канадском долларе, китайском юане, чешской кроне, грузинском лари, гонконгском долларе, венгерском форинте, казахском тенге, норвежской кроне, польском злотом, саудовском рияле, сингапурском долларе, турецкой лире и индийской рупии. "Новшество не касается открытия счетов в долларах США, фунтах стерлингов, евро, швейцарских франках, японских йенах, шведских кронах, датских кронах, а также некоторых видов специальных счетов. Открытие таких счетов по прежнему осталось платным", - уточняется в сообщении.
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банки, финансы, сша, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, США, Сбербанк
Сбербанк отменил плату за открытие счетов для бизнеса в рублях
Сбербанк отменил плату за открытие счетов для бизнеса в рублях и ряде валют
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сбербанк отменил плату за открытие счета для юридических лиц в рублях и ряде иностранных валют, сообщила кредитная организация.
"Открыть счет для бизнеса в Сбере в рублях и иностранных валютах стало бесплатно. Ранее стоимость услуги составляла 2500 рублей за открытие счета в рублях и 2600 рублей - за открытие счета в иностранной валюте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 1 августа корпоративным клиентам Сбербанка стало доступно бесплатное открытие счета в рублях, а также в белорусском рубле, канадском долларе, китайском юане, чешской кроне, грузинском лари, гонконгском долларе, венгерском форинте, казахском тенге, норвежской кроне, польском злотом, саудовском рияле, сингапурском долларе, турецкой лире и индийской рупии.
"Новшество не касается открытия счетов в долларах США, фунтах стерлингов, евро, швейцарских франках, японских йенах, шведских кронах, датских кронах, а также некоторых видов специальных счетов. Открытие таких счетов по прежнему осталось платным", - уточняется в сообщении.
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