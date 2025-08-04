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"СберСтрахование жизни" предложила стратегию накопления для покупки жилья

"СберСтрахование жизни" предложила стратегию накопления для покупки жилья - 04.08.2025, ПРАЙМ

"СберСтрахование жизни" предложила стратегию накопления для покупки жилья

"СберСтрахование жизни" запустила рассчитанную минимум на два года стратегию инвестирования в ценные бумаги, напрямую привязанные к динамике стоимости... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T09:00+0300

2025-08-04T09:00+0300

2025-08-04T09:00+0300

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сберстрахование жизни

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. "СберСтрахование жизни" запустила рассчитанную минимум на два года стратегию инвестирования в ценные бумаги, напрямую привязанные к динамике стоимости квадратного метра в Москве, следует из сообщения компании. По договору страхования по программе "Квадратные метры" денежные средства идут на покупку облигаций, привязанных к изменению стоимости квадратного метра в Москве на первичном рынке. В основу продукта легли облигации банка ДОМ.РФ, доходность по которым привязана к индексу цен на новостройки ДОМ.РФ. Он рассчитывается на основании данных Росреестра о заключенных договорах долевого участия. "Согласно нашим данным, 51% опрошенных — около 37,8 миллиона трудоспособных россиян — собираются приобрести недвижимость. Для формирования сбережений, необходимых на первый взнос однокомнатной квартиры, в среднем потребуются откладывать всю зарплату на протяжении 25 месяцев. При этом, более трети (36%) желающих приобрести жилье, готовы откладывать до 50 тыс. рублей ежемесячно. Мы слышим потребности населения и создаем целевое решение для покупки недвижимости. Наша стратегия — возможность формировать по своему капитал на данные цели", — сообщил Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка, генеральный директор "СберСтрахования жизни".Минимальная сумма внесенных средств 1,510 миллиона рублей. Клиентам доступно пополнение инвестиций в любой момент времени. Сумма пополнений не ограничена. Программа даёт возможность получения дополнительного купонного дохода на сумму до 5% годовых от внесённых средств. По истечении двух лет при выводе средств этот купонный доход суммируется с возможным основным инвестиционным доходом. При наступлении страхового случая клиенту гарантируется страховая выплата в размере 10% от первого платежа, а также возможен досрочный выход из продукта с полученным доходом. Программа может быть полезна тем, кто стремится приобрести собственное жильё и нуждается в стратегии накопления и приумножения капитала.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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