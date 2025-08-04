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Shaman рассказал о подготовке номера для выступления на "Интервидении"
Shaman рассказал о подготовке номера для выступления на "Интервидении" - 04.08.2025, ПРАЙМ
Shaman рассказал о подготовке номера для выступления на "Интервидении"
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что его команда приступает с середины августа к подготовке номера для выступления на международном... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T01:14+0300
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СУДАК (Крым), 4 авг – ПРАЙМ. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что его команда приступает с середины августа к подготовке номера для выступления на международном музыкальном конкурсе "Интервидение".
Shaman представит Россию на "Интервидении" песней "Прямо по сердцу".
"Сейчас будет вестись подготовка, начиная со второй половины августа, непосредственно проработка номера с режиссерской стороны, как это будет выглядеть именно 20 сентября", - сказал Shaman журналистам на площадке фестиваля "Таврида.АРТ".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене". Россию представит Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
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Shaman рассказал о подготовке номера для выступления на "Интервидении"
Заслуженный артист России Ярослав Дронов рассказал о подготовке номера для "Интервидения"
СУДАК (Крым), 4 авг – ПРАЙМ. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что его команда приступает с середины августа к подготовке номера для выступления на международном музыкальном конкурсе "Интервидение".
Shaman представит Россию на "Интервидении" песней "Прямо по сердцу".
"Сейчас будет вестись подготовка, начиная со второй половины августа, непосредственно проработка номера с режиссерской стороны, как это будет выглядеть именно 20 сентября", - сказал Shaman журналистам на площадке фестиваля "Таврида.АРТ".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене". Россию представит Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".