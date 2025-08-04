https://1prime.ru/20250804/shveytsariya-860303223.html

Швейцария готова предложить США более выгодную сделку по пошлинам

Швейцария готова предложить США более выгодную сделку по пошлинам - 04.08.2025, ПРАЙМ

Швейцария готова предложить США более выгодную сделку по пошлинам

Швейцария на данный момент не планирует принимать контрмеры в отношении США из-за 39-процентных пошлин и готова предложить Вашингтону более выгодную сделку,... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T16:08+0300

2025-08-04T16:08+0300

2025-08-04T16:08+0300

политика

сша

швейцария

вашингтон

дональд трамп

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg

ЖЕНЕВА, 4 авг - ПРАЙМ. Швейцария на данный момент не планирует принимать контрмеры в отношении США из-за 39-процентных пошлин и готова предложить Вашингтону более выгодную сделку, говорится в опубликованном заявлении на сайте правительства Швейцарии. Ранее газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с Трампом, после чего американский лидер объявил о высоких пошлинах в 39% на швейцарские товары. "Федеральный совет в настоящее время не рассматривает контрмеры. В соответствии со своими стратегиями внешней политики и внешнеэкономической политики Федеральный совет продолжит уделять особое внимание диверсификации торговых отношений со всеми своими международными партнерами", - сказано в документе. Швейцарские власти добавляют, что продолжат переговоры с США с желанием представить "более привлекательное предложение" для Вашингтона. Уточняется, что дополнительные пошлины, объявленные США 31 июля 2025 года для Швейцарии, указывают на то, что почти 60% экспорта швейцарских товаров в США будут облагаться дополнительными пошлинами в размере 39% на импорт с 7 августа 2025 года. "Швейцария в одностороннем порядке отменила все таможенные пошлины на промышленные товары с 1 января 2024 года. Таким образом, более 99% всех товаров из США могут быть ввезены в Швейцарию беспошлинно. Швейцария не предоставляет никаких промышленных субсидий, которые могли бы исказить рынок", - также считают власти. Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах.

https://1prime.ru/20250804/razgovor-860277498.html

сша

швейцария

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, швейцария, вашингтон, дональд трамп, financial times