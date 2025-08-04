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Швейцария готова предложить США более выгодную сделку по пошлинам - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Швейцария готова предложить США более выгодную сделку по пошлинам
Швейцария готова предложить США более выгодную сделку по пошлинам - 04.08.2025, ПРАЙМ
Швейцария готова предложить США более выгодную сделку по пошлинам
Швейцария на данный момент не планирует принимать контрмеры в отношении США из-за 39-процентных пошлин и готова предложить Вашингтону более выгодную сделку,... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T16:08+0300
2025-08-04T16:08+0300
политика
сша
швейцария
вашингтон
дональд трамп
financial times
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ЖЕНЕВА, 4 авг - ПРАЙМ. Швейцария на данный момент не планирует принимать контрмеры в отношении США из-за 39-процентных пошлин и готова предложить Вашингтону более выгодную сделку, говорится в опубликованном заявлении на сайте правительства Швейцарии. Ранее газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с Трампом, после чего американский лидер объявил о высоких пошлинах в 39% на швейцарские товары. "Федеральный совет в настоящее время не рассматривает контрмеры. В соответствии со своими стратегиями внешней политики и внешнеэкономической политики Федеральный совет продолжит уделять особое внимание диверсификации торговых отношений со всеми своими международными партнерами", - сказано в документе. Швейцарские власти добавляют, что продолжат переговоры с США с желанием представить "более привлекательное предложение" для Вашингтона. Уточняется, что дополнительные пошлины, объявленные США 31 июля 2025 года для Швейцарии, указывают на то, что почти 60% экспорта швейцарских товаров в США будут облагаться дополнительными пошлинами в размере 39% на импорт с 7 августа 2025 года. "Швейцария в одностороннем порядке отменила все таможенные пошлины на промышленные товары с 1 января 2024 года. Таким образом, более 99% всех товаров из США могут быть ввезены в Швейцарию беспошлинно. Швейцария не предоставляет никаких промышленных субсидий, которые могли бы исказить рынок", - также считают власти. Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах.
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сша, швейцария, вашингтон, дональд трамп, financial times
Политика, США, ШВЕЙЦАРИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Financial Times
16:08 04.08.2025
 
Швейцария готова предложить США более выгодную сделку по пошлинам

Швейцария готова предложить США более выгодную сделку из-за 39-процентных пошлин

© fotolia.com / Mikael Lever "Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© fotolia.com / Mikael Lever
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ЖЕНЕВА, 4 авг - ПРАЙМ. Швейцария на данный момент не планирует принимать контрмеры в отношении США из-за 39-процентных пошлин и готова предложить Вашингтону более выгодную сделку, говорится в опубликованном заявлении на сайте правительства Швейцарии.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с Трампом, после чего американский лидер объявил о высоких пошлинах в 39% на швейцарские товары.
"Федеральный совет в настоящее время не рассматривает контрмеры. В соответствии со своими стратегиями внешней политики и внешнеэкономической политики Федеральный совет продолжит уделять особое внимание диверсификации торговых отношений со всеми своими международными партнерами", - сказано в документе.
Швейцарские власти добавляют, что продолжат переговоры с США с желанием представить "более привлекательное предложение" для Вашингтона.
Уточняется, что дополнительные пошлины, объявленные США 31 июля 2025 года для Швейцарии, указывают на то, что почти 60% экспорта швейцарских товаров в США будут облагаться дополнительными пошлинами в размере 39% на импорт с 7 августа 2025 года.
"Швейцария в одностороннем порядке отменила все таможенные пошлины на промышленные товары с 1 января 2024 года. Таким образом, более 99% всех товаров из США могут быть ввезены в Швейцарию беспошлинно. Швейцария не предоставляет никаких промышленных субсидий, которые могли бы исказить рынок", - также считают власти.
Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
"Не смогла": СМИ узнали детали разговора Трампа с президентом Швейцарии
08:20
 
ПолитикаСШАШВЕЙЦАРИЯВАШИНГТОНДональд ТрампFinancial Times
 
 
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