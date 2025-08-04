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СМИ: сингапурский миллиардер признал вину по делу о коррупции

СМИ: сингапурский миллиардер признал вину по делу о коррупции - 04.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: сингапурский миллиардер признал вину по делу о коррупции

Сингапурский миллиардер, промоутер Гран-при Формулы-1 и магнат в сфере недвижимости Онг Бенг Сенг признал вину по делу о крупнейшем за последние десятилетия... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T17:04+0300

2025-08-04T17:04+0300

2025-08-04T17:04+0300

сингапур

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сингапурский миллиардер, промоутер Гран-при Формулы-1 и магнат в сфере недвижимости Онг Бенг Сенг признал вину по делу о крупнейшем за последние десятилетия коррупционном скандале в республике, сообщает Channel News Asia (CNA). В октябре 2024 года экс-министр транспорта Сингапура Субраманьям Исваран был приговорен к 12 месяцам лишения свободы за получение взяток в виде дорогостоящих подарков от Онг Бенг Сенга. Следствие предъявило обвинения и самому миллиардеру - в подстрекательстве госслужащего к коррупционным действиям и воспрепятствовании правосудию, однако Онг Бенг Сенг ранее вину отрицал. "В понедельник 79-летний Онг признался в одном из обвинений - в оплате счета за перелет бизнес-классом из Дохи (столица Катара - ред.) до Сингапура", - сообщает CNA. Онг Бенг Сенгу грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф. Однако, прокуратура заявила, что при вынесении приговора учтет тяжелое состояние здоровья бизнесмена - у него диагностирован неизлечимый рак и имеются другие серьезные проблемы со здоровьем. Таким образом, защита просит суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы, отмечает канал. Окончательное решение по делу будет принято 15 августа, говорится в сообщении. Этот коррупционный скандал стал одним из самых громких в новейшей истории Сингапура - государства, которое традиционно гордится своей репутацией жесткой и беспристрастной борьбы с коррупцией. Правительство Сингапура продвигает политику нулевой терпимости к любым проявлением коррупции. В стране действуют одни из самых жестких законов в отношении коррупционеров. Так, за правонарушение грозит штраф в размере 100 тысяч сингапурских долларов (около 77,5 тысяч долларов) или тюремное заключение сроком до пяти лет.

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сингапур, катар