https://1prime.ru/20250804/singapur-860306798.html
СМИ: сингапурский миллиардер признал вину по делу о коррупции
СМИ: сингапурский миллиардер признал вину по делу о коррупции - 04.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: сингапурский миллиардер признал вину по делу о коррупции
Сингапурский миллиардер, промоутер Гран-при Формулы-1 и магнат в сфере недвижимости Онг Бенг Сенг признал вину по делу о крупнейшем за последние десятилетия... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T17:04+0300
2025-08-04T17:04+0300
2025-08-04T17:04+0300
сингапур
катар
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/71/841337172_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a6a281bb2ec0125f83c8f40db99fa8f9.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сингапурский миллиардер, промоутер Гран-при Формулы-1 и магнат в сфере недвижимости Онг Бенг Сенг признал вину по делу о крупнейшем за последние десятилетия коррупционном скандале в республике, сообщает Channel News Asia (CNA). В октябре 2024 года экс-министр транспорта Сингапура Субраманьям Исваран был приговорен к 12 месяцам лишения свободы за получение взяток в виде дорогостоящих подарков от Онг Бенг Сенга. Следствие предъявило обвинения и самому миллиардеру - в подстрекательстве госслужащего к коррупционным действиям и воспрепятствовании правосудию, однако Онг Бенг Сенг ранее вину отрицал. "В понедельник 79-летний Онг признался в одном из обвинений - в оплате счета за перелет бизнес-классом из Дохи (столица Катара - ред.) до Сингапура", - сообщает CNA. Онг Бенг Сенгу грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф. Однако, прокуратура заявила, что при вынесении приговора учтет тяжелое состояние здоровья бизнесмена - у него диагностирован неизлечимый рак и имеются другие серьезные проблемы со здоровьем. Таким образом, защита просит суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы, отмечает канал. Окончательное решение по делу будет принято 15 августа, говорится в сообщении. Этот коррупционный скандал стал одним из самых громких в новейшей истории Сингапура - государства, которое традиционно гордится своей репутацией жесткой и беспристрастной борьбы с коррупцией. Правительство Сингапура продвигает политику нулевой терпимости к любым проявлением коррупции. В стране действуют одни из самых жестких законов в отношении коррупционеров. Так, за правонарушение грозит штраф в размере 100 тысяч сингапурских долларов (около 77,5 тысяч долларов) или тюремное заключение сроком до пяти лет.
https://1prime.ru/20250519/agroeksport-857703559.html
сингапур
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/71/841337172_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_ffd39e05f88169530aa86bfbc0b2c997.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сингапур, катар
СМИ: сингапурский миллиардер признал вину по делу о коррупции
Channel News Asia: миллиардер Онг Бенг Сенг признал вину по делу о коррупции
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сингапурский миллиардер, промоутер Гран-при Формулы-1 и магнат в сфере недвижимости Онг Бенг Сенг признал вину по делу о крупнейшем за последние десятилетия коррупционном скандале в республике, сообщает Channel News Asia (CNA).
В октябре 2024 года экс-министр транспорта Сингапура Субраманьям Исваран был приговорен к 12 месяцам лишения свободы за получение взяток в виде дорогостоящих подарков от Онг Бенг Сенга. Следствие предъявило обвинения и самому миллиардеру - в подстрекательстве госслужащего к коррупционным действиям и воспрепятствовании правосудию, однако Онг Бенг Сенг ранее вину отрицал.
"В понедельник 79-летний Онг признался в одном из обвинений - в оплате счета за перелет бизнес-классом из Дохи (столица Катара - ред.) до Сингапура", - сообщает CNA.
Онг Бенг Сенгу грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф. Однако, прокуратура заявила, что при вынесении приговора учтет тяжелое состояние здоровья бизнесмена - у него диагностирован неизлечимый рак и имеются другие серьезные проблемы со здоровьем. Таким образом, защита просит суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы, отмечает канал.
Окончательное решение по делу будет принято 15 августа, говорится в сообщении.
Этот коррупционный скандал стал одним из самых громких в новейшей истории Сингапура - государства, которое традиционно гордится своей репутацией жесткой и беспристрастной борьбы с коррупцией. Правительство Сингапура продвигает политику нулевой терпимости к любым проявлением коррупции. В стране действуют одни из самых жестких законов в отношении коррупционеров. Так, за правонарушение грозит штраф в размере 100 тысяч сингапурских долларов (около 77,5 тысяч долларов) или тюремное заключение сроком до пяти лет.
Россия увеличила экспорт подсолнечного масла в Сингапур в 11 раз