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СМИ: производство пластика приводит к экономическим потерям

СМИ: производство пластика приводит к экономическим потерям - 04.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: производство пластика приводит к экономическим потерям

Производство пластика ведет к экономическим потерям, связанным со здоровьем, которые ежегодно превышают 1,5 триллиона долларов США, сообщает журнал Lancet. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T10:31+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Производство пластика ведет к экономическим потерям, связанным со здоровьем, которые ежегодно превышают 1,5 триллиона долларов США, сообщает журнал Lancet. В связи с растущей проблемой пластика в мире и на фоне ожиданий завершения переговоров в ООН по выработке глобального договора о загрязнении пластиком Lancet объявил о запуске мониторинговой системы "Обратный отсчет Lancet по здоровью и пластику". "Пластик является серьезной, растущей и недооцененной угрозой для человека и планетарного здоровья. Пластик вызывает болезни и смерть у людей всех возрастов – от младенчества до старости – и несет ответственность за экономические потери, связанные со здоровьем, ежегодно превышающие 1,5 триллиона долларов США… Основным фактором этого кризиса является ускорение роста производства пластмассы", - говорится в кратком отчете к "Обратному отсчету". Если в 1950 году в мире производилось 2 мегатонны пластика, то в 2022 году – 475. Ожидается, что к 2060 году это значение может достигнуть 1200. Отмечается, что ущерб в основном ложится на плечи малообеспеченного и находящегося в зоне риска населения. Кроме того, в мире увеличился объем загрязнения пластиком. "Сейчас планету загрязняет 8 тысяч мегатонн пластиковых отходов. Перерабатывается меньше 10% пластика", - сообщает журнал.

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