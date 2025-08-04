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СМИ: правительство Швейцарии обсудит ответ на пошлины Трампа

СМИ: правительство Швейцарии обсудит ответ на пошлины Трампа - 04.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: правительство Швейцарии обсудит ответ на пошлины Трампа

Правительство Швейцарии проведет в понедельник внеочередное заседание кабмина для обсуждения ответа на пошлины президента США Дональда Трампа в отношении... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T13:52+0300

2025-08-04T13:52+0300

2025-08-04T13:52+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Правительство Швейцарии проведет в понедельник внеочередное заседание кабмина для обсуждения ответа на пошлины президента США Дональда Трампа в отношении страны, передает агентство Reuters. Ранее газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с Трампом, после чего американский лидер объявил о высоких пошлинах в 39% на швейцарские товары. "Правительство Швейцарии проведет в понедельник внеочередное заседание кабинета министров, чтобы обсудить ответ на введенные президентом Дональдом Трампом 39-процентные пошлины на швейцарский импорт, которые могут нанести серьезный ущерб зависящей от США отрасли производства предметов роскоши", - говорится в публикации. Отмечается, что пошлины должны вступить в силу в четверг, поэтому у властей Швейцарии осталось немного времени для заключения выгодной сделки. Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.

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мировая экономика, швейцария, сша, сирия, дональд трамп, financial times