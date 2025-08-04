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ВАС Украины арестовал депутата Рады по делу о коррупции при закупках БПЛА - 04.08.2025, ПРАЙМ
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ВАС Украины арестовал депутата Рады по делу о коррупции при закупках БПЛА
ВАС Украины арестовал депутата Рады по делу о коррупции при закупках БПЛА - 04.08.2025, ПРАЙМ
ВАС Украины арестовал депутата Рады по делу о коррупции при закупках БПЛА
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу до 2 октября депутата Верховной рады Алексея Кузнецова, который проходит по делу о коррупции при | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T16:23+0300
2025-08-04T16:23+0300
общество
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу до 2 октября депутата Верховной рады Алексея Кузнецова, который проходит по делу о коррупции при закупках беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ, сообщает украинский телеканал "Общественное". Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 2 августа сообщило о задержании депутата Верховной рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной администрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко. "ВАКС отправил депутата Кузнецова, являющегося фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере восьми миллионов гривен (192 тысячи долларов), сообщил наш корреспондент из суда", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
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общество , украина, киев, владимир зеленский, всу
Общество , УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ВСУ
16:23 04.08.2025
 
ВАС Украины арестовал депутата Рады по делу о коррупции при закупках БПЛА

"Общественное": ВАС Украины арестовал депутата Рады Кузнецова по делу о коррупции

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу до 2 октября депутата Верховной рады Алексея Кузнецова, который проходит по делу о коррупции при закупках беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 2 августа сообщило о задержании депутата Верховной рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной администрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко.
"ВАКС отправил депутата Кузнецова, являющегося фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере восьми миллионов гривен (192 тысячи долларов), сообщил наш корреспондент из суда", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
Зеленский уволил двух чиновников за коррупцию при закупках БПЛА
Вчера, 08:55
 
ОбществоУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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