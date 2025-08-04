https://1prime.ru/20250804/smi-860304979.html

ВАС Украины арестовал депутата Рады по делу о коррупции при закупках БПЛА

ВАС Украины арестовал депутата Рады по делу о коррупции при закупках БПЛА - 04.08.2025, ПРАЙМ

ВАС Украины арестовал депутата Рады по делу о коррупции при закупках БПЛА

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу до 2 октября депутата Верховной рады Алексея Кузнецова, который проходит по делу о коррупции при | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T16:23+0300

2025-08-04T16:23+0300

2025-08-04T16:23+0300

общество

украина

киев

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860304636_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_bef3e6c8663980ce8d3076b7d9a48545.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу до 2 октября депутата Верховной рады Алексея Кузнецова, который проходит по делу о коррупции при закупках беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ, сообщает украинский телеканал "Общественное". Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 2 августа сообщило о задержании депутата Верховной рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной администрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко. "ВАКС отправил депутата Кузнецова, являющегося фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере восьми миллионов гривен (192 тысячи долларов), сообщил наш корреспондент из суда", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250803/zelenskiy--860256128.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, киев, владимир зеленский, всу