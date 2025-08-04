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Объем поддержанного экспорта из Москвы вырос более чем на четверть - 04.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Объем поддержанного экспорта из Москвы вырос более чем на четверть
Объем поддержанного экспорта из Москвы вырос более чем на четверть - 04.08.2025, ПРАЙМ
Объем поддержанного экспорта из Москвы вырос более чем на четверть
Объем поддержанного экспорта из Москвы вырос более чем на 25% в первом полугодии 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил мэр столицы... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T09:24+0300
2025-08-04T09:24+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Объем поддержанного экспорта из Москвы вырос более чем на 25% в первом полугодии 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Поддерживаем московских предпринимателей, экспортирующих свою продукцию на международные рынки. Московский экспортный центр предлагает множество инструментов для продвижения наших товаров и услуг за рубежом. По итогам первого полугодия 2025-го объем поддержанного экспорта из столицы вырос до 11,6 миллиарда рублей. Показатель увеличился более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил Собянин. Он отметил, что с помощью города предприниматели поставили продукцию в 30 дружественных стран. Среди лидеров по росту экспорта московской продукции - ОАЭ, Китай и Республика Беларусь. "Приобретая продукцию из Москвы, жители зарубежных стран смогут лучше узнать наш город, наши традиции и вкусы, а также ознакомиться с уровнем технологий и убедиться в качестве товаров и услуг. Приятно делиться тем, чем по-настоящему гордишься", - подчеркнул мэр.
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россия, бизнес, москва, оаэ, китай, сергей собянин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, ОАЭ, КИТАЙ, Сергей Собянин
09:24 04.08.2025
 
Объем поддержанного экспорта из Москвы вырос более чем на четверть

Собянин: объем поддержанного экспорта из Москвы вырос более чем на 25%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМэр Москвы С. Собянин посетил ГУП "Мосзеленхоз"
Мэр Москвы С. Собянин посетил ГУП Мосзеленхоз - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Объем поддержанного экспорта из Москвы вырос более чем на 25% в первом полугодии 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Поддерживаем московских предпринимателей, экспортирующих свою продукцию на международные рынки. Московский экспортный центр предлагает множество инструментов для продвижения наших товаров и услуг за рубежом. По итогам первого полугодия 2025-го объем поддержанного экспорта из столицы вырос до 11,6 миллиарда рублей. Показатель увеличился более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил Собянин.
Он отметил, что с помощью города предприниматели поставили продукцию в 30 дружественных стран. Среди лидеров по росту экспорта московской продукции - ОАЭ, Китай и Республика Беларусь.
"Приобретая продукцию из Москвы, жители зарубежных стран смогут лучше узнать наш город, наши традиции и вкусы, а также ознакомиться с уровнем технологий и убедиться в качестве товаров и услуг. Приятно делиться тем, чем по-настоящему гордишься", - подчеркнул мэр.
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ЭкономикаРОССИЯБизнесМОСКВАОАЭКИТАЙСергей Собянин
 
 
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