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"Соллерс" вышел из корпоративного отпуска

"Соллерс" вышел из корпоративного отпуска - 04.08.2025, ПРАЙМ

"Соллерс" вышел из корпоративного отпуска

"Ульяновский автомобильный завод", "Соллерс Алабуга" и "Заволжский моторный завод", входящие в российскую автомобильную группу "Соллерс", вышли из планового... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T00:32+0300

2025-08-04T00:32+0300

2025-08-04T00:32+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Ульяновский автомобильный завод", "Соллерс Алабуга" и "Заволжский моторный завод", входящие в российскую автомобильную группу "Соллерс", вышли из планового корпоративного отпуска, который длился с 28 июля по 3 августа. В это время на производственных площадках было проведено техническое обслуживание оборудования и реализованы мероприятия в рамках инвестиционных проектов. В конце июля пресс-служба "Соллерса" сообщила РИА Новости, что группа пока не рассматривает возможности перевода производственных площадок на четырехдневную рабочую неделю. В таком графике из автопроизводителей РФ сейчас работают "Камаз", ЛиАЗ, а также ГАЗ, который также вышел из отпуска.

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бизнес, рф, уаз, соллерс, камаз