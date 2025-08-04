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"Соллерс" вышел из корпоративного отпуска - 04.08.2025, ПРАЙМ
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"Соллерс" вышел из корпоративного отпуска
"Соллерс" вышел из корпоративного отпуска - 04.08.2025, ПРАЙМ
"Соллерс" вышел из корпоративного отпуска
"Ульяновский автомобильный завод", "Соллерс Алабуга" и "Заволжский моторный завод", входящие в российскую автомобильную группу "Соллерс", вышли из планового... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T00:32+0300
2025-08-04T00:32+0300
бизнес
рф
уаз
соллерс
камаз
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Ульяновский автомобильный завод", "Соллерс Алабуга" и "Заволжский моторный завод", входящие в российскую автомобильную группу "Соллерс", вышли из планового корпоративного отпуска, который длился с 28 июля по 3 августа. В это время на производственных площадках было проведено техническое обслуживание оборудования и реализованы мероприятия в рамках инвестиционных проектов. В конце июля пресс-служба "Соллерса" сообщила РИА Новости, что группа пока не рассматривает возможности перевода производственных площадок на четырехдневную рабочую неделю. В таком графике из автопроизводителей РФ сейчас работают "Камаз", ЛиАЗ, а также ГАЗ, который также вышел из отпуска.
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бизнес, рф, уаз, соллерс, камаз
Бизнес, РФ, УАЗ, Соллерс, Камаз
00:32 04.08.2025
 
"Соллерс" вышел из корпоративного отпуска

"Соллерс" и "Заволжский моторный завод" вышли из корпоративного отпуска

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Ульяновский автомобильный завод", "Соллерс Алабуга" и "Заволжский моторный завод", входящие в российскую автомобильную группу "Соллерс", вышли из планового корпоративного отпуска, который длился с 28 июля по 3 августа.
В это время на производственных площадках было проведено техническое обслуживание оборудования и реализованы мероприятия в рамках инвестиционных проектов.
В конце июля пресс-служба "Соллерса" сообщила РИА Новости, что группа пока не рассматривает возможности перевода производственных площадок на четырехдневную рабочую неделю.
В таком графике из автопроизводителей РФ сейчас работают "Камаз", ЛиАЗ, а также ГАЗ, который также вышел из отпуска.
 
БизнесРФУАЗСоллерсКамаз
 
 
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