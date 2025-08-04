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В Совфеде предложили упростить процедуру смены управляющих компаний

В Совфеде предложили упростить процедуру смены управляющих компаний - 04.08.2025, ПРАЙМ

В Совфеде предложили упростить процедуру смены управляющих компаний

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минстрой РФ с просьбой упростить процедуру смены жильцами многоквартирных домов управляющих компаний в случае... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T05:15+0300

2025-08-04T05:15+0300

2025-08-04T05:15+0300

недвижимость

бизнес

экономика

ирек файзуллин

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минстрой РФ с просьбой упростить процедуру смены жильцами многоквартирных домов управляющих компаний в случае неоднократного неисполнения ими своих обязанностей, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения следующих мер защиты жильцов:... внедрение упрощенной процедуры смены управляющей компании для домов, где за отчетный период были зафиксированы неоднократные и подтвержденные нарушения, включая технические аварии, системные сбои, санитарные нарушения и прочее, при которых жильцы и надзорные органы неоднократно обращались за помощью", - написал сенатор в обращении на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина. Гибатдинов также предложил ужесточить административную ответственность управляющих компаний "за отказ в надлежащем исполнении минимального перечня услуг и за нарушение стандартов обслуживания". "Предлагается внедрить механизм автоматического начисления штрафов в пользу многоквартирного дома (например, на лицевой счет) в ситуациях длительного или повторного игнорирования жалоб и предписаний", - добавил парламентарий. В беседе с РИА Новости сенатор рассказал, что в адрес его приемной регулярно поступают жалобы на ненадлежащее исполнение управляющими компаниями минимального перечня услуг, а также на системные нарушения стандартов обслуживания жилищного фонда. "На мой взгляд, достаточно двух и более серьезных нарушений за квартал, чтобы ставить вопрос как минимум о штрафах, а в ряде случаев - о лишении лицензии управляющей компании. Сейчас жильцы зачастую не могут сменить неэффективную управляющую компанию из-за отсутствия кворума на общем собрании. Мною предложено рассмотреть возможность снижения порога принятия решения с 50% до 30% голосов от общего числа собственников", - сообщил политик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, ирек файзуллин