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В СР предложили сделать 1 сентября оплачиваемым выходным для родителей

В СР предложили сделать 1 сентября оплачиваемым выходным для родителей - 04.08.2025, ПРАЙМ

В СР предложили сделать 1 сентября оплачиваемым выходным для родителей

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости предложил сделать первое сентября оплачиваемым... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T01:20+0300

2025-08-04T01:20+0300

2025-08-04T01:20+0300

общество

бизнес

экономика

дмитрий гусев

госдума

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости предложил сделать первое сентября оплачиваемым выходным днем для родителей. "Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников — дадим им оплачиваемый выходной", - сказал он. Гусев сообщил, что законопроект на эту тему готовится к внесению. "Призываю коллег из всех фракций поддержать инициативу. Чтобы семьи могли без стресса разделить радость Дня знаний с детьми", - добавил политик. По его словам, для многих родителей, особенно тех, чьи дети впервые идут в школу, 1 сентября — день волнений и гордости, но не все начальники готовы войти в положение. "Кто-то заставляет брать отгул за свой счет, кто-то вычитает этот день из отпуска. Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной", - подытожил Гусев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, дмитрий гусев, госдума