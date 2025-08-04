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В России снизилась средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки

В России снизилась средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки - 04.08.2025, ПРАЙМ

В России снизилась средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки

Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в 20 крупнейших ипотечных российских банках снизилась за последнюю неделю на 1,4 процентных пункта -... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T12:23+0300

2025-08-04T12:23+0300

2025-08-04T12:23+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в 20 крупнейших ипотечных российских банках снизилась за последнюю неделю на 1,4 процентных пункта - до 23,05%, следует из данных единой инфосистемы жилищного строительства госкомпании "Дом.РФ". Как указывается в них, средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на вторичном рынке жилья снизилась на 1,52 процентного пункта - до 23,05%. В том числе Сбербанк снизил ставки на 2 процентных пункта - до 22,2% как на первичном, так и на вторичном рынке. Ключевая ставка, от которой зависит стоимость банковского кредитования, была снижена 25 июля 2025 года на 2 процентных пункта - до 18%.

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