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В России снизилась средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки - 04.08.2025, ПРАЙМ
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В России снизилась средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки
В России снизилась средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки - 04.08.2025, ПРАЙМ
В России снизилась средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки
Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в 20 крупнейших ипотечных российских банках снизилась за последнюю неделю на 1,4 процентных пункта -... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T12:23+0300
2025-08-04T12:23+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в 20 крупнейших ипотечных российских банках снизилась за последнюю неделю на 1,4 процентных пункта - до 23,05%, следует из данных единой инфосистемы жилищного строительства госкомпании "Дом.РФ". Как указывается в них, средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на вторичном рынке жилья снизилась на 1,52 процентного пункта - до 23,05%. В том числе Сбербанк снизил ставки на 2 процентных пункта - до 22,2% как на первичном, так и на вторичном рынке. Ключевая ставка, от которой зависит стоимость банковского кредитования, была снижена 25 июля 2025 года на 2 процентных пункта - до 18%.
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недвижимость, финансы, бизнес, дом.рф, сбербанк
Экономика, Недвижимость, Финансы, Бизнес, Дом.РФ, Сбербанк
12:23 04.08.2025
 
В России снизилась средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки

Средняя ставка по ипотеке на новостройки в 20 крупнейших банках снизилась до 23,05%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкСделки с недвижимостью
Сделки с недвижимостью - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в 20 крупнейших ипотечных российских банках снизилась за последнюю неделю на 1,4 процентных пункта - до 23,05%, следует из данных единой инфосистемы жилищного строительства госкомпании "Дом.РФ".
Как указывается в них, средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на вторичном рынке жилья снизилась на 1,52 процентного пункта - до 23,05%.
В том числе Сбербанк снизил ставки на 2 процентных пункта - до 22,2% как на первичном, так и на вторичном рынке.
Ключевая ставка, от которой зависит стоимость банковского кредитования, была снижена 25 июля 2025 года на 2 процентных пункта - до 18%.
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Аналитики объяснили, почему банки не спешат снижать ставки по кредитам
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