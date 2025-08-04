https://1prime.ru/20250804/stavka-860299240.html

Ставка RUONIA снизилась в понедельник

Ставка RUONIA снизилась в понедельник - 04.08.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA снизилась в понедельник

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 1 августа, снизилась на 0,14 | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T14:30+0300

2025-08-04T14:30+0300

2025-08-04T14:30+0300

экономика

финансы

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 1 августа, снизилась на 0,14 процентного пункта и составила 18,09%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 660,29 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250804/vklad-860233780.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы