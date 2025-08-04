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Ставка RUONIA снизилась в понедельник
Ставка RUONIA снизилась в понедельник - 04.08.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA снизилась в понедельник
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 1 августа, снизилась на 0,14 | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T14:30+0300
2025-08-04T14:30+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 1 августа, снизилась на 0,14 процентного пункта и составила 18,09%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 660,29 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы
Ставка RUONIA снизилась в понедельник
Ставка RUONIA 1 августа снизилась на 0,14 п.п. и составила 18,09%
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 1 августа, снизилась на 0,14 процентного пункта и составила 18,09%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 660,29 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Эксперт объяснил, что делать с деньгами после снижения ключевой ставки