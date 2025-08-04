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Кабмин направит 16,5 миллиарда рублей на дорожное строительство - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Кабмин направит 16,5 миллиарда рублей на дорожное строительство
Кабмин направит 16,5 миллиарда рублей на дорожное строительство - 04.08.2025, ПРАЙМ
Кабмин направит 16,5 миллиарда рублей на дорожное строительство
Правительство России направит более 16,5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог, в том числе в приграничных регионах, заявил премьер-министр... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T10:39+0300
2025-08-04T10:39+0300
экономика
бизнес
россия
белгородская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Правительство России направит более 16,5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог, в том числе в приграничных регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Направим 11 субъектам свыше 16,5 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных автомобильных трасс, в том числе в Брянской, Курской и Белгородской областях. Это дополнительное финансирование также пойдет на создание переходов, мостов и других объектов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава российского кабмина подчеркнул, что от качества дорожной инфраструктуры зависит и комфорт, и безопасность жителей. "Важно следить за соблюдением сроков и, конечно, за эффективностью расходования соответствующих средств", - напомнил Мишустин.
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бизнес, россия, белгородская область, михаил мишустин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Белгородская область, Михаил Мишустин
10:39 04.08.2025
 
Кабмин направит 16,5 миллиарда рублей на дорожное строительство

Кабмин направит 16,5 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОткрытие движения по первому участку новой скоростной трассы Москва - Казань
Открытие движения по первому участку новой скоростной трассы Москва - Казань - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Правительство России направит более 16,5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог, в том числе в приграничных регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Направим 11 субъектам свыше 16,5 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных автомобильных трасс, в том числе в Брянской, Курской и Белгородской областях. Это дополнительное финансирование также пойдет на создание переходов, мостов и других объектов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава российского кабмина подчеркнул, что от качества дорожной инфраструктуры зависит и комфорт, и безопасность жителей.
"Важно следить за соблюдением сроков и, конечно, за эффективностью расходования соответствующих средств", - напомнил Мишустин.
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