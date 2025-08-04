https://1prime.ru/20250804/stroitelstvo-860286135.html

Кабмин направит 16,5 миллиарда рублей на дорожное строительство

Кабмин направит 16,5 миллиарда рублей на дорожное строительство - 04.08.2025, ПРАЙМ

Кабмин направит 16,5 миллиарда рублей на дорожное строительство

Правительство России направит более 16,5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог, в том числе в приграничных регионах, заявил премьер-министр... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T10:39+0300

2025-08-04T10:39+0300

2025-08-04T10:39+0300

экономика

бизнес

россия

белгородская область

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/83883/18/838831877_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4cd7ab1f4a16c5219d652b137708320e.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Правительство России направит более 16,5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог, в том числе в приграничных регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Направим 11 субъектам свыше 16,5 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных автомобильных трасс, в том числе в Брянской, Курской и Белгородской областях. Это дополнительное финансирование также пойдет на создание переходов, мостов и других объектов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава российского кабмина подчеркнул, что от качества дорожной инфраструктуры зависит и комфорт, и безопасность жителей. "Важно следить за соблюдением сроков и, конечно, за эффективностью расходования соответствующих средств", - напомнил Мишустин.

https://1prime.ru/20250803/belozerov-860266563.html

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, белгородская область, михаил мишустин