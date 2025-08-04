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Суд начал рассматривать дело о теракте в "Крокус сити холле" - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Суд начал рассматривать дело о теракте в "Крокус сити холле"
Суд начал рассматривать дело о теракте в "Крокус сити холле" - 04.08.2025, ПРАЙМ
Суд начал рассматривать дело о теракте в "Крокус сити холле"
Второй западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T12:17+0300
2025-08-04T12:17+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости. Слушание было назначено на 11.00, но началось с опозданием, о начале объявила тройка судей. Процесс проходит в выездном формате в здании более вместительного Мосгорсуда. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
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общество , бизнес, мосгорсуд, ск рф
Общество , Бизнес, Мосгорсуд, СК РФ
12:17 04.08.2025
 
Суд начал рассматривать дело о теракте в "Крокус сити холле"

Второй западный окружной военный суд начал рассматривать дело о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости.
Слушание было назначено на 11.00, но началось с опозданием, о начале объявила тройка судей.
Процесс проходит в выездном формате в здании более вместительного Мосгорсуда.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
!Здание московского городского суда - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в Мосгорсуд
11:23
 
ОбществоБизнесМосгорсудСК РФ
 
 
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