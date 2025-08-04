https://1prime.ru/20250804/torgovlya-860307169.html

Объем торговли России и Афганистана за полгода составил $219 миллионов

Объем торговли России и Афганистана за полгода составил $219 миллионов - 04.08.2025, ПРАЙМ

Объем торговли России и Афганистана за полгода составил $219 миллионов

Объем торговли между Афганистаном и Россией за первые шесть месяцев текущего года составил 219 миллионов долларов, сообщило в понедельник министерство... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T17:14+0300

2025-08-04T17:14+0300

2025-08-04T17:14+0300

экономика

россия

мировая экономика

афганистан

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/83453/38/834533899_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_13a7a6f0636e360b0b95a36540b8ee87.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Объем торговли между Афганистаном и Россией за первые шесть месяцев текущего года составил 219 миллионов долларов, сообщило в понедельник министерство промышленности и торговли Афганистана. Значительная часть этого объема пришлась на импорт нефтепродуктов, муки, пшеницы и других товаров первой необходимости из России, в то время как экспорт Афганистана в Россию составил всего около двух миллионов долларов. "Объем торговли между Афганистаном и Россией за первые шесть месяцев календарного года составил 219 миллионов долларов. К основным экспортным товарам относятся изюм, минералы, курага, скороварки, алюминиевая посуда и тальк. Основные импортные товары включают различные виды природного газа, бензин, подсолнечное масло, сырье для промышленных предприятий, пшеничную муку и химические удобрения", - цитирует слова пресс-секретаря министерства Абдула Салама Джавада информационный портал Tolo news. По данным издания, афганская торгово-инвестиционная палата отмечает, что недавние визиты экономических делегаций в обе страны и подписание пяти важных меморандумов о взаимопонимании по транзитным перевозкам, двусторонней торговле и сотрудничеству частного сектора способствовали укреплению коммерческих связей между Кабулом и Москвой. Представители палаты подчеркивают, что Афганистан обладает значительным потенциалом для экспорта в Россию. "В некоторой степени удалось добиться упрощения процедур, и россияне готовы принимать нашу торговлю и экспорт. Хотя наши торговые отношения вышли за рамки обычных, наши ежегодные импортные поставки, в основном топлива и продовольствия, достигают 600 миллионов долларов", - заявил изданию член правления палаты Ханджан Алакозай. "По мнению экономических аналитиков, поскольку Афганистан стремится снизить свою зависимость от иностранной помощи и обеспечить альтернативные рынки для отечественной продукции, расширение торговых связей с Россией может принести пользу обеим странам", - пишет Tolo news.

https://1prime.ru/20250723/lavrov-859828567.html

афганистан

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, афганистан, москва