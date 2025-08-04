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Объем торговли России и Афганистана за полгода составил $219 миллионов - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Объем торговли России и Афганистана за полгода составил $219 миллионов
Объем торговли России и Афганистана за полгода составил $219 миллионов - 04.08.2025, ПРАЙМ
Объем торговли России и Афганистана за полгода составил $219 миллионов
Объем торговли между Афганистаном и Россией за первые шесть месяцев текущего года составил 219 миллионов долларов, сообщило в понедельник министерство... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T17:14+0300
2025-08-04T17:14+0300
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афганистан
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Объем торговли между Афганистаном и Россией за первые шесть месяцев текущего года составил 219 миллионов долларов, сообщило в понедельник министерство промышленности и торговли Афганистана. Значительная часть этого объема пришлась на импорт нефтепродуктов, муки, пшеницы и других товаров первой необходимости из России, в то время как экспорт Афганистана в Россию составил всего около двух миллионов долларов. "Объем торговли между Афганистаном и Россией за первые шесть месяцев календарного года составил 219 миллионов долларов. К основным экспортным товарам относятся изюм, минералы, курага, скороварки, алюминиевая посуда и тальк. Основные импортные товары включают различные виды природного газа, бензин, подсолнечное масло, сырье для промышленных предприятий, пшеничную муку и химические удобрения", - цитирует слова пресс-секретаря министерства Абдула Салама Джавада информационный портал Tolo news. По данным издания, афганская торгово-инвестиционная палата отмечает, что недавние визиты экономических делегаций в обе страны и подписание пяти важных меморандумов о взаимопонимании по транзитным перевозкам, двусторонней торговле и сотрудничеству частного сектора способствовали укреплению коммерческих связей между Кабулом и Москвой. Представители палаты подчеркивают, что Афганистан обладает значительным потенциалом для экспорта в Россию. "В некоторой степени удалось добиться упрощения процедур, и россияне готовы принимать нашу торговлю и экспорт. Хотя наши торговые отношения вышли за рамки обычных, наши ежегодные импортные поставки, в основном топлива и продовольствия, достигают 600 миллионов долларов", - заявил изданию член правления палаты Ханджан Алакозай. "По мнению экономических аналитиков, поскольку Афганистан стремится снизить свою зависимость от иностранной помощи и обеспечить альтернативные рынки для отечественной продукции, расширение торговых связей с Россией может принести пользу обеим странам", - пишет Tolo news.
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россия, мировая экономика, афганистан, москва
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АФГАНИСТАН, МОСКВА
17:14 04.08.2025
 
Объем торговли России и Афганистана за полгода составил $219 миллионов

Tolo news: объем торговли между Афганистаном и Россией за полгода составил $219 млн

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Объем торговли между Афганистаном и Россией за первые шесть месяцев текущего года составил 219 миллионов долларов, сообщило в понедельник министерство промышленности и торговли Афганистана.
Значительная часть этого объема пришлась на импорт нефтепродуктов, муки, пшеницы и других товаров первой необходимости из России, в то время как экспорт Афганистана в Россию составил всего около двух миллионов долларов.
"Объем торговли между Афганистаном и Россией за первые шесть месяцев календарного года составил 219 миллионов долларов. К основным экспортным товарам относятся изюм, минералы, курага, скороварки, алюминиевая посуда и тальк. Основные импортные товары включают различные виды природного газа, бензин, подсолнечное масло, сырье для промышленных предприятий, пшеничную муку и химические удобрения", - цитирует слова пресс-секретаря министерства Абдула Салама Джавада информационный портал Tolo news.
По данным издания, афганская торгово-инвестиционная палата отмечает, что недавние визиты экономических делегаций в обе страны и подписание пяти важных меморандумов о взаимопонимании по транзитным перевозкам, двусторонней торговле и сотрудничеству частного сектора способствовали укреплению коммерческих связей между Кабулом и Москвой. Представители палаты подчеркивают, что Афганистан обладает значительным потенциалом для экспорта в Россию.
"В некоторой степени удалось добиться упрощения процедур, и россияне готовы принимать нашу торговлю и экспорт. Хотя наши торговые отношения вышли за рамки обычных, наши ежегодные импортные поставки, в основном топлива и продовольствия, достигают 600 миллионов долларов", - заявил изданию член правления палаты Ханджан Алакозай.
"По мнению экономических аналитиков, поскольку Афганистан стремится снизить свою зависимость от иностранной помощи и обеспечить альтернативные рынки для отечественной продукции, расширение торговых связей с Россией может принести пользу обеим странам", - пишет Tolo news.
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