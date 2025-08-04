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СМИ: Трамп объявил о высоких пошлинах на швейцарские товары
СМИ: Трамп объявил о высоких пошлинах на швейцарские товары - 04.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп объявил о высоких пошлинах на швейцарские товары
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, после чего американский лидер | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T01:59+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, после чего американский лидер объявил о высоких пошлинах в 39% на швейцарские товары, сообщает газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата.
"Вечером в четверг Келлер-Зуттер провела "катастрофический" телефонный разговор с Дональдом Трампом…30-минутная беседа довершила более чем три месяца и сотни часов переговоров, в течение которых швейцарские чиновники полагали, что находятся на пути к достижению такой же сделки, какая была заключена с Великобританией – о пошлинах в 10%. Вместо этого Трамп объявил о 39%, это один из самых высоких показателей в мире", - пишет издание.
Как указывает газета, швейцарские чиновники были уверены, что им удалось достичь предварительной сделки, они рассчитывали на пошлины на уровне 10%. Однако в телефонном разговоре со швейцарским президентом Трамп выразил недовольство дефицитом в торговле со Швейцарией, подчеркнув, что считает 10-процентные пошлины недостаточными.
"Келлер-Зуттер было нечего сказать", - заключил источник.
Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт.
Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
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мировая экономика, швейцария, сша, великобритания, дональд трамп, financial times
Экономика, Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Financial Times
СМИ: Трамп объявил о высоких пошлинах на швейцарские товары
FT: президент Швейцарии Келлер-Зуттер провела "катастрофический" разговор с Трампом
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, после чего американский лидер объявил о высоких пошлинах в 39% на швейцарские товары, сообщает газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата.
"Вечером в четверг Келлер-Зуттер провела "катастрофический" телефонный разговор с Дональдом Трампом…30-минутная беседа довершила более чем три месяца и сотни часов переговоров, в течение которых швейцарские чиновники полагали, что находятся на пути к достижению такой же сделки, какая была заключена с Великобританией – о пошлинах в 10%. Вместо этого Трамп объявил о 39%, это один из самых высоких показателей в мире", - пишет издание.
Как указывает газета, швейцарские чиновники были уверены, что им удалось достичь предварительной сделки, они рассчитывали на пошлины на уровне 10%. Однако в телефонном разговоре со швейцарским президентом Трамп выразил недовольство дефицитом в торговле со Швейцарией, подчеркнув, что считает 10-процентные пошлины недостаточными.
"Келлер-Зуттер было нечего сказать", - заключил источник.
Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт.
Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.