https://1prime.ru/20250804/tramp-860273393.html

СМИ: Трамп объявил о высоких пошлинах на швейцарские товары

СМИ: Трамп объявил о высоких пошлинах на швейцарские товары - 04.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп объявил о высоких пошлинах на швейцарские товары

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, после чего американский лидер | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T01:59+0300

2025-08-04T01:59+0300

2025-08-04T01:59+0300

экономика

мировая экономика

швейцария

сша

великобритания

дональд трамп

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860273393.jpg?1754261963

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, после чего американский лидер объявил о высоких пошлинах в 39% на швейцарские товары, сообщает газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата. "Вечером в четверг Келлер-Зуттер провела "катастрофический" телефонный разговор с Дональдом Трампом…30-минутная беседа довершила более чем три месяца и сотни часов переговоров, в течение которых швейцарские чиновники полагали, что находятся на пути к достижению такой же сделки, какая была заключена с Великобританией – о пошлинах в 10%. Вместо этого Трамп объявил о 39%, это один из самых высоких показателей в мире", - пишет издание. Как указывает газета, швейцарские чиновники были уверены, что им удалось достичь предварительной сделки, они рассчитывали на пошлины на уровне 10%. Однако в телефонном разговоре со швейцарским президентом Трамп выразил недовольство дефицитом в торговле со Швейцарией, подчеркнув, что считает 10-процентные пошлины недостаточными. "Келлер-Зуттер было нечего сказать", - заключил источник. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.

швейцария

сша

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, швейцария, сша, великобритания, дональд трамп, financial times