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Трамп заявил, что введет новые санкции против России - 04.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп заявил, что введет новые санкции против России
Трамп заявил, что введет новые санкции против России - 04.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что введет новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок,... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T04:35+0300
2025-08-04T04:35+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
рф
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок, однако отметил, что у РФ хорошо получается их избегать. "Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет", - заявил Трамп журналистам. На прошлой неделе Трамп уже высказывал сомнение в эффективности введения дополнительных санкций против РФ. Американский лидер заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Во вторник он объявил, что срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Кроме того, Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций и отметил, что в Кремле "фиксируют" заявления Трампа.
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мировая экономика, общество , украина, рф, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, РФ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
04:35 04.08.2025
 
Трамп заявил, что введет новые санкции против России

Трамп заявил, что введет новые санкции против России, если перемирие не будет достигнуто

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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок, однако отметил, что у РФ хорошо получается их избегать.
"Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет", - заявил Трамп журналистам.
На прошлой неделе Трамп уже высказывал сомнение в эффективности введения дополнительных санкций против РФ. Американский лидер заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта.
Во вторник он объявил, что срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Кроме того, Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций и отметил, что в Кремле "фиксируют" заявления Трампа.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАРФСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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