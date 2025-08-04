https://1prime.ru/20250804/tramp-860274223.html
Трамп заявил, что американцы с низкими доходами могут получить дивиденды
Трамп заявил, что американцы с низкими доходами могут получить дивиденды - 04.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что американцы с низкими доходами могут получить дивиденды
Американцы с низкими и средними доходами могут получить дивиденды с прибыли, собираемой США с введенных торговых пошлин, заявил в понедельник президент США... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T05:00+0300
2025-08-04T05:00+0300
2025-08-04T05:00+0300
экономика
сша
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860274223.jpg?1754272809
ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Американцы с низкими и средними доходами могут получить дивиденды с прибыли, собираемой США с введенных торговых пошлин, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
Ранее ученые из Йельского университета подсчитали, что вводимые Трампом пошлины против торговых партнеров могут обойтись американским домашним хозяйствам в 2400 долларов в год (почти 193 тысячи рублей). Даже если потребители решат перейти к более дешевым продуктам, то потери все равно составят около двух тысяч долларов, отметили в исследовательском центре.
"И может быть распределение или выплата дивидендов жителям нашей страны. Я бы сказал, что для людей со средним и низким доходом мы могли бы выплатить дивиденды. Но одна из задач, которую мы собираемся выполнить, - это сокращение (государственного - ред.) долга", - заявил Трамп журналистам.
Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год, ранее заявлял министр финансов США Скотт Бессент.
Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал исполнительный указ о введении пошлин против 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа. Их ставка составит от 10% до 41%, в зависимости от страны.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, скотт бессент
Экономика, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Трамп заявил, что американцы с низкими доходами могут получить дивиденды
Трамп: американцы с низкими доходами могут получить дивиденды с прибыли с пошлин
ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Американцы с низкими и средними доходами могут получить дивиденды с прибыли, собираемой США с введенных торговых пошлин, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
Ранее ученые из Йельского университета подсчитали, что вводимые Трампом пошлины против торговых партнеров могут обойтись американским домашним хозяйствам в 2400 долларов в год (почти 193 тысячи рублей). Даже если потребители решат перейти к более дешевым продуктам, то потери все равно составят около двух тысяч долларов, отметили в исследовательском центре.
"И может быть распределение или выплата дивидендов жителям нашей страны. Я бы сказал, что для людей со средним и низким доходом мы могли бы выплатить дивиденды. Но одна из задач, которую мы собираемся выполнить, - это сокращение (государственного - ред.) долга", - заявил Трамп журналистам.
Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год, ранее заявлял министр финансов США Скотт Бессент.
Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал исполнительный указ о введении пошлин против 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа. Их ставка составит от 10% до 41%, в зависимости от страны.