Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что американцы с низкими доходами могут получить дивиденды - 04.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250804/tramp-860274223.html
Трамп заявил, что американцы с низкими доходами могут получить дивиденды
Трамп заявил, что американцы с низкими доходами могут получить дивиденды - 04.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что американцы с низкими доходами могут получить дивиденды
Американцы с низкими и средними доходами могут получить дивиденды с прибыли, собираемой США с введенных торговых пошлин, заявил в понедельник президент США... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T05:00+0300
2025-08-04T05:00+0300
экономика
сша
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860274223.jpg?1754272809
ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Американцы с низкими и средними доходами могут получить дивиденды с прибыли, собираемой США с введенных торговых пошлин, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. Ранее ученые из Йельского университета подсчитали, что вводимые Трампом пошлины против торговых партнеров могут обойтись американским домашним хозяйствам в 2400 долларов в год (почти 193 тысячи рублей). Даже если потребители решат перейти к более дешевым продуктам, то потери все равно составят около двух тысяч долларов, отметили в исследовательском центре. "И может быть распределение или выплата дивидендов жителям нашей страны. Я бы сказал, что для людей со средним и низким доходом мы могли бы выплатить дивиденды. Но одна из задач, которую мы собираемся выполнить, - это сокращение (государственного - ред.) долга", - заявил Трамп журналистам. Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год, ранее заявлял министр финансов США Скотт Бессент. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал исполнительный указ о введении пошлин против 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа. Их ставка составит от 10% до 41%, в зависимости от страны.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, скотт бессент
Экономика, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
05:00 04.08.2025
 
Трамп заявил, что американцы с низкими доходами могут получить дивиденды

Трамп: американцы с низкими доходами могут получить дивиденды с прибыли с пошлин

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Американцы с низкими и средними доходами могут получить дивиденды с прибыли, собираемой США с введенных торговых пошлин, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
Ранее ученые из Йельского университета подсчитали, что вводимые Трампом пошлины против торговых партнеров могут обойтись американским домашним хозяйствам в 2400 долларов в год (почти 193 тысячи рублей). Даже если потребители решат перейти к более дешевым продуктам, то потери все равно составят около двух тысяч долларов, отметили в исследовательском центре.
"И может быть распределение или выплата дивидендов жителям нашей страны. Я бы сказал, что для людей со средним и низким доходом мы могли бы выплатить дивиденды. Но одна из задач, которую мы собираемся выполнить, - это сокращение (государственного - ред.) долга", - заявил Трамп журналистам.
Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год, ранее заявлял министр финансов США Скотт Бессент.
Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал исполнительный указ о введении пошлин против 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа. Их ставка составит от 10% до 41%, в зависимости от страны.
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала