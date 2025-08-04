https://1prime.ru/20250804/tramp-860274223.html

Трамп заявил, что американцы с низкими доходами могут получить дивиденды

Трамп заявил, что американцы с низкими доходами могут получить дивиденды - 04.08.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что американцы с низкими доходами могут получить дивиденды

Американцы с низкими и средними доходами могут получить дивиденды с прибыли, собираемой США с введенных торговых пошлин, заявил в понедельник президент США... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T05:00+0300

2025-08-04T05:00+0300

2025-08-04T05:00+0300

экономика

сша

дональд трамп

скотт бессент

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860274223.jpg?1754272809

ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Американцы с низкими и средними доходами могут получить дивиденды с прибыли, собираемой США с введенных торговых пошлин, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. Ранее ученые из Йельского университета подсчитали, что вводимые Трампом пошлины против торговых партнеров могут обойтись американским домашним хозяйствам в 2400 долларов в год (почти 193 тысячи рублей). Даже если потребители решат перейти к более дешевым продуктам, то потери все равно составят около двух тысяч долларов, отметили в исследовательском центре. "И может быть распределение или выплата дивидендов жителям нашей страны. Я бы сказал, что для людей со средним и низким доходом мы могли бы выплатить дивиденды. Но одна из задач, которую мы собираемся выполнить, - это сокращение (государственного - ред.) долга", - заявил Трамп журналистам. Пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год, ранее заявлял министр финансов США Скотт Бессент. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал исполнительный указ о введении пошлин против 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа. Их ставка составит от 10% до 41%, в зависимости от страны.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, скотт бессент