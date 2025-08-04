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Трамп раскрыл, когда Уиткофф совершит визит в Россию - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Трамп раскрыл, когда Уиткофф совершит визит в Россию
Трамп раскрыл, когда Уиткофф совершит визит в Россию - 04.08.2025, ПРАЙМ
Трамп раскрыл, когда Уиткофф совершит визит в Россию
Спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг, заявил американский президент Дональд Трамп. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T08:09+0300
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политика
общество
сша
дональд трамп
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг, заявил американский президент Дональд Трамп. "Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть,", - заявил Трамп. Трамп в пятницу заявил, что Уиткофф должен посетить Россию в ближайшие дни.
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общество , сша, дональд трамп, стив уиткофф
Политика, Общество , США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
08:09 04.08.2025
 
Трамп раскрыл, когда Уиткофф совершит визит в Россию

Трамп: спецпосланник США Уиткофф может посетить Россию в среду или четверг

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть,", - заявил Трамп.
Трамп в пятницу заявил, что Уиткофф должен посетить Россию в ближайшие дни.
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
Спецпосланник США при ООН заявил, что Уиткофф находится в Москве
Вчера, 08:10
 
ПолитикаОбществоСШАДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
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