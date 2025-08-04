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Трамп раскрыл, когда Уиткофф совершит визит в Россию
Трамп раскрыл, когда Уиткофф совершит визит в Россию - 04.08.2025, ПРАЙМ
Трамп раскрыл, когда Уиткофф совершит визит в Россию
Спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг, заявил американский президент Дональд Трамп. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T08:09+0300
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг, заявил американский президент Дональд Трамп. "Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть,", - заявил Трамп. Трамп в пятницу заявил, что Уиткофф должен посетить Россию в ближайшие дни.
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общество , сша, дональд трамп, стив уиткофф
Политика, Общество , США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Трамп раскрыл, когда Уиткофф совершит визит в Россию
Трамп: спецпосланник США Уиткофф может посетить Россию в среду или четверг
ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть,", - заявил Трамп.
Трамп в пятницу заявил, что Уиткофф должен посетить Россию в ближайшие дни.
Спецпосланник США при ООН заявил, что Уиткофф находится в Москве