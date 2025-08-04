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Трамп "нарочно раздробил" ЕС на торговых переговорах, заявил экс-посол США - 04.08.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250804/tramp-860283921.html
Трамп "нарочно раздробил" ЕС на торговых переговорах, заявил экс-посол США
Трамп "нарочно раздробил" ЕС на торговых переговорах, заявил экс-посол США - 04.08.2025, ПРАЙМ
Трамп "нарочно раздробил" ЕС на торговых переговорах, заявил экс-посол США
Президент США Дональд Трамп "нарочно раздробил" ЕС на торговых переговорах с блоком, где позиция Брюсселя звучала "крайне слабо", утверждает бывший посол США в... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T10:29+0300
2025-08-04T10:29+0300
экономика
сша
брюссель
китай
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
politico
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп "нарочно раздробил" ЕС на торговых переговорах с блоком, где позиция Брюсселя звучала "крайне слабо", утверждает бывший посол США в Евросоюзе Энтони Гарднер. "(Трамп - ред.), который ненавидит Европейский Союз, задался целью раздробить то, что он считает разобщенной, слабой, неповоротливой организацией. (И он - ред.) добился своего", - заявил Гарднер изданию Politico. По словам Гарднера, переговорная позиция ЕС была бессвязной и "звучала крайне слабо", что, как он считает, стало результатом нескольких глубоких недопониманий внутри блока. Дипломат отметил, что Брюссель не воспользовался "мощными торговыми инструментами", находившимися в его распоряжении, недооценив тем самым свои возможности. При этом Гарднер подчеркнул, что итоги переговоров продемонстрировали, в частности, Китаю то, что "запугивание" является более эффективным способом добиться уступок от Евросоюза, чем переговоры. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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сша, брюссель, китай, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, politico, new york times
Экономика, США, Брюссель, КИТАЙ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Politico, New York Times
10:29 04.08.2025
 
Трамп "нарочно раздробил" ЕС на торговых переговорах, заявил экс-посол США

Экс-посол США в ЕС Гарднер: Трамп "нарочно раздробил" ЕС на торговых переговорах

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп "нарочно раздробил" ЕС на торговых переговорах с блоком, где позиция Брюсселя звучала "крайне слабо", утверждает бывший посол США в Евросоюзе Энтони Гарднер.
"(Трамп - ред.), который ненавидит Европейский Союз, задался целью раздробить то, что он считает разобщенной, слабой, неповоротливой организацией. (И он - ред.) добился своего", - заявил Гарднер изданию Politico.
По словам Гарднера, переговорная позиция ЕС была бессвязной и "звучала крайне слабо", что, как он считает, стало результатом нескольких глубоких недопониманий внутри блока. Дипломат отметил, что Брюссель не воспользовался "мощными торговыми инструментами", находившимися в его распоряжении, недооценив тем самым свои возможности.
При этом Гарднер подчеркнул, что итоги переговоров продемонстрировали, в частности, Китаю то, что "запугивание" является более эффективным способом добиться уступок от Евросоюза, чем переговоры.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
"Не смогла": СМИ узнали детали разговора Трампа с президентом Швейцарии
08:20
 
ЭкономикаСШАБрюссельКИТАЙДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСPoliticoNew York Times
 
 
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