https://1prime.ru/20250804/tramp-860286724.html

"Маловероятно". В ФРГ сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа

"Маловероятно". В ФРГ сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа - 04.08.2025, ПРАЙМ

"Маловероятно". В ФРГ сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа

Ультиматум главы Белого дома Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной вряд ли заставит российского лидера отказаться от своей цели. Об этом... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T10:53+0300

2025-08-04T10:53+0300

2025-08-04T10:53+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Ультиматум главы Белого дома Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной вряд ли заставит российского лидера отказаться от своей цели. Об этом говорится в статье издания Tageszeitung."Маловероятно, что ультиматум Трампа заставит Путина отступить. Ультиматумы не могут принудить к миру", — сказано в материале.Ранее американский президент анонсировал сокращение установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. По словам Трампа, в случае провала переговорного процесса Вашингтон введет суровые импортные пошлины.

https://1prime.ru/20250803/tramp-860257078.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп