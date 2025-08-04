https://1prime.ru/20250804/tramp-860286724.html
"Маловероятно". В ФРГ сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа
"Маловероятно". В ФРГ сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа - 04.08.2025, ПРАЙМ
"Маловероятно". В ФРГ сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа
Ультиматум главы Белого дома Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной вряд ли заставит российского лидера отказаться от своей цели. Об этом... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T10:53+0300
2025-08-04T10:53+0300
2025-08-04T10:53+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860164710_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8028d4c5a59dc2005d77fd3e0508be46.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Ультиматум главы Белого дома Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной вряд ли заставит российского лидера отказаться от своей цели. Об этом говорится в статье издания Tageszeitung."Маловероятно, что ультиматум Трампа заставит Путина отступить. Ультиматумы не могут принудить к миру", — сказано в материале.Ранее американский президент анонсировал сокращение установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. По словам Трампа, в случае провала переговорного процесса Вашингтон введет суровые импортные пошлины.
https://1prime.ru/20250803/tramp-860257078.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860164710_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9089976803753e3026e44dec27813f98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Маловероятно". В ФРГ сделали заявление о Путине после ультиматума Трампа
Tageszeitung: ультиматум Трампа не может заставить Путина отступить