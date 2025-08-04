https://1prime.ru/20250804/tramp-860295007.html

"Попытки запугать". Раскрыто, к чему приведут выпады Трампа в адрес России

"Попытки запугать". Раскрыто, к чему приведут выпады Трампа в адрес России - 04.08.2025, ПРАЙМ

"Попытки запугать". Раскрыто, к чему приведут выпады Трампа в адрес России

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России могут стать препятствием для разрешения конфликта на Украине, сообщает издание Unherd. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T13:14+0300

2025-08-04T13:14+0300

2025-08-04T13:14+0300

политика

сша

дональд трамп

украина

стив уиткофф

россия

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России могут стать препятствием для разрешения конфликта на Украине, сообщает издание Unherd."Попытки Трампа запугать собеседника контрпродуктивны и противоречат ключевым приоритетам его же собственной администрации — в том числе улучшению отношений с Россией и прекращению боевых действий на Украине", — сказано в публикации.На прошлой неделе Трамп объявил о сокращении ранее установленного им срока в 50 дней для достижения перемирия между Россией и Украиной до всего лишь 10 дней. В случае неудачи переговоров он намеревался ввести импортные пошлины, санкции или предпринять другие меры. При этом он признал, что не уверен в том, что эти ограничения будут эффективными.В понедельник Трамп также сообщил о планах спецпосланника США Стива Уиткоффа посетить Россию в среду или четверг.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, дональд трамп, украина, стив уиткофф, россия