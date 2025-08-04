Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Попытки запугать". Раскрыто, к чему приведут выпады Трампа в адрес России - 04.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250804/tramp-860295007.html
"Попытки запугать". Раскрыто, к чему приведут выпады Трампа в адрес России
"Попытки запугать". Раскрыто, к чему приведут выпады Трампа в адрес России - 04.08.2025, ПРАЙМ
"Попытки запугать". Раскрыто, к чему приведут выпады Трампа в адрес России
Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России могут стать препятствием для разрешения конфликта на Украине, сообщает издание Unherd. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T13:14+0300
2025-08-04T13:14+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
стив уиткофф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859495979_0:104:2386:1446_1920x0_80_0_0_0c72e1d2f48cb7a72bd17a1444313b6c.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России могут стать препятствием для разрешения конфликта на Украине, сообщает издание Unherd."Попытки Трампа запугать собеседника контрпродуктивны и противоречат ключевым приоритетам его же собственной администрации — в том числе улучшению отношений с Россией и прекращению боевых действий на Украине", — сказано в публикации.На прошлой неделе Трамп объявил о сокращении ранее установленного им срока в 50 дней для достижения перемирия между Россией и Украиной до всего лишь 10 дней. В случае неудачи переговоров он намеревался ввести импортные пошлины, санкции или предпринять другие меры. При этом он признал, что не уверен в том, что эти ограничения будут эффективными.В понедельник Трамп также сообщил о планах спецпосланника США Стива Уиткоффа посетить Россию в среду или четверг.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250804/peskov-860292461.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859495979_319:0:2386:1550_1920x0_80_0_0_af7b59b2f3dc2ff9181ae95e6da60d39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, украина, стив уиткофф, россия
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Стив Уиткофф, РОССИЯ
13:14 04.08.2025
 
"Попытки запугать". Раскрыто, к чему приведут выпады Трампа в адрес России

Unherd: угрозы Трампа в адрес России помешают мирному урегулированию конфликта на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России могут стать препятствием для разрешения конфликта на Украине, сообщает издание Unherd.
"Попытки Трампа запугать собеседника контрпродуктивны и противоречат ключевым приоритетам его же собственной администрации — в том числе улучшению отношений с Россией и прекращению боевых действий на Украине", — сказано в публикации.
На прошлой неделе Трамп объявил о сокращении ранее установленного им срока в 50 дней для достижения перемирия между Россией и Украиной до всего лишь 10 дней. В случае неудачи переговоров он намеревался ввести импортные пошлины, санкции или предпринять другие меры. При этом он признал, что не уверен в том, что эти ограничения будут эффективными.
В понедельник Трамп также сообщил о планах спецпосланника США Стива Уиткоффа посетить Россию в среду или четверг.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерном оружии
12:32
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАСтив УиткоффРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала