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Трутнев назвал ВЭФ эффективным инструментом развития Дальнего Востока - 04.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трутнев назвал ВЭФ эффективным инструментом развития Дальнего Востока
Трутнев назвал ВЭФ эффективным инструментом развития Дальнего Востока - 04.08.2025, ПРАЙМ
Трутнев назвал ВЭФ эффективным инструментом развития Дальнего Востока
Восточный экономический форум, который в этом году пройдет во Владивостоке в десятый раз, стал одним из эффективных инструментов развития Дальнего Востока,... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T10:10+0300
2025-08-04T10:10+0300
экономика
россия
дальний восток
владивосток
юрий трутнев
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Восточный экономический форум, который в этом году пройдет во Владивостоке в десятый раз, стал одним из эффективных инструментов развития Дальнего Востока, способствуя опережающим темпам привлечения инвестиций, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев. Трутнев, слова которого приводит фонд "Росконгресс", напомнил, что на ВЭФ обсуждаются результаты выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока. По данным вице-премьера, с использованием механизмов господдержки в дальневосточных регионах реализуются 2,9 тысячи инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций в 10,6 триллиона рублей, из которых уже фактически вложено 5,1 триллиона рублей. Он добавил, что благодаря этим новым проектами введено 944 предприятия, создано более 165 тысяч рабочих мест. "За десять лет инвестиции в основной капитал в ДФО выросли на 99% (опережение среднероссийских показателей в 2,6 раза), промышленное производство - на 30% (29% в среднем по РФ), добыча полезных ископаемых увеличилась на 33% (опережение среднероссийских показателей в 3,3 раза). Объем строительных работ вырос на 107% (опережение среднероссийских показателей в 3,3 раза). Опережающему развитию Дальнего Востока помог Восточный экономический форум, который стал одним из эффективных инструментов развития Дальнего Востока", - цитирует "Росконгресс" Трутнева. Вице-премьер подчеркнул, что наряду с традиционными экономическими задачами на форуме особое внимание уделяется решению социальных вопросов - от программ доступного жилья и льготной ипотеки до развития городской среды и поддержки креативных индустрий. По его словам, такой комплексный подход демонстрирует эффективную модель устойчивого развития, где экономическая динамика сопровождается повышением качества жизни. ВЭФ на протяжении десяти лет является неотъемлемой частью делового пространства, где формируются не только устойчивые партнерские отношения и новые экономические проекты, но и образ российского Дальнего Востока - современного, технологичного и комфортного для жизни, заявил Трутнев. "Восточный экономический форум за прошедшие десять лет подтвердил свою роль ключевой международной площадки для выработки новых подходов к развитию экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В условиях формирования многополярной мировой архитектуры ВЭФ становится важным инструментом продвижения взаимовыгодных инициатив, основанных на принципах равноправия и уважения национальных интересов", - приводит "Росконгресс" слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова. Россия последовательно использует потенциал форума для укрепления торгово-экономических связей с государствами, заинтересованными в честном и взаимовыгодном партнерстве, отметил он. Советник главы государства считает, что особое значение приобретают совместные проекты в сферах энергетики, транспорта и высоких технологий, которые реализуются при активном участии российских и зарубежных инвесторов, и ВЭФ рассматривается как стратегическая площадка для формирования долгосрочной международной повестки, отвечающей вызовам современности. Он уточнил, что форум позволяет не только презентовать инвестиционные возможности, но и вырабатывать новые модели экономического взаимодействия, свободные от протекционизма и односторонних ограничений. ВЭФ, отмечают организаторы, ежегодно собирает отечественных и иностранных представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, общественности. Форум разделен на шесть блоков: "Дальний Восток - территория для жизни и развития", "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция", "Открытость и взаимовыгодное партнерство - основа стабильности", "Технологии: от теории к экономическим эффектам", "Города - для жизни людей" и "Артерии роста: как логистика меняет экономику". Кроме того, пройдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
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россия, дальний восток, владивосток, юрий трутнев, владимир путин, росконгресс, вэф
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Юрий Трутнев, Владимир Путин, Росконгресс, ВЭФ
10:10 04.08.2025
 
Трутнев назвал ВЭФ эффективным инструментом развития Дальнего Востока

Трутнев: ВЭФ стал эффективным инструментом развития Дальнего Востока

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV ВЭФ во Владивостоке
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV ВЭФ во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Восточный экономический форум, который в этом году пройдет во Владивостоке в десятый раз, стал одним из эффективных инструментов развития Дальнего Востока, способствуя опережающим темпам привлечения инвестиций, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.
Трутнев, слова которого приводит фонд "Росконгресс", напомнил, что на ВЭФ обсуждаются результаты выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока. По данным вице-премьера, с использованием механизмов господдержки в дальневосточных регионах реализуются 2,9 тысячи инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций в 10,6 триллиона рублей, из которых уже фактически вложено 5,1 триллиона рублей. Он добавил, что благодаря этим новым проектами введено 944 предприятия, создано более 165 тысяч рабочих мест.
"За десять лет инвестиции в основной капитал в ДФО выросли на 99% (опережение среднероссийских показателей в 2,6 раза), промышленное производство - на 30% (29% в среднем по РФ), добыча полезных ископаемых увеличилась на 33% (опережение среднероссийских показателей в 3,3 раза). Объем строительных работ вырос на 107% (опережение среднероссийских показателей в 3,3 раза). Опережающему развитию Дальнего Востока помог Восточный экономический форум, который стал одним из эффективных инструментов развития Дальнего Востока", - цитирует "Росконгресс" Трутнева.
Вице-премьер подчеркнул, что наряду с традиционными экономическими задачами на форуме особое внимание уделяется решению социальных вопросов - от программ доступного жилья и льготной ипотеки до развития городской среды и поддержки креативных индустрий.
По его словам, такой комплексный подход демонстрирует эффективную модель устойчивого развития, где экономическая динамика сопровождается повышением качества жизни. ВЭФ на протяжении десяти лет является неотъемлемой частью делового пространства, где формируются не только устойчивые партнерские отношения и новые экономические проекты, но и образ российского Дальнего Востока - современного, технологичного и комфортного для жизни, заявил Трутнев.
"Восточный экономический форум за прошедшие десять лет подтвердил свою роль ключевой международной площадки для выработки новых подходов к развитию экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В условиях формирования многополярной мировой архитектуры ВЭФ становится важным инструментом продвижения взаимовыгодных инициатив, основанных на принципах равноправия и уважения национальных интересов", - приводит "Росконгресс" слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.
Россия последовательно использует потенциал форума для укрепления торгово-экономических связей с государствами, заинтересованными в честном и взаимовыгодном партнерстве, отметил он.
Советник главы государства считает, что особое значение приобретают совместные проекты в сферах энергетики, транспорта и высоких технологий, которые реализуются при активном участии российских и зарубежных инвесторов, и ВЭФ рассматривается как стратегическая площадка для формирования долгосрочной международной повестки, отвечающей вызовам современности. Он уточнил, что форум позволяет не только презентовать инвестиционные возможности, но и вырабатывать новые модели экономического взаимодействия, свободные от протекционизма и односторонних ограничений.
ВЭФ, отмечают организаторы, ежегодно собирает отечественных и иностранных представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, общественности. Форум разделен на шесть блоков: "Дальний Восток - территория для жизни и развития", "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция", "Открытость и взаимовыгодное партнерство - основа стабильности", "Технологии: от теории к экономическим эффектам", "Города - для жизни людей" и "Артерии роста: как логистика меняет экономику". Кроме того, пройдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
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