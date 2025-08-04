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В Турции цены в ресторанах и отелях выросли на 34% - 04.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250804/turkstat-860294826.html
В Турции цены в ресторанах и отелях выросли на 34%
В Турции цены в ресторанах и отелях выросли на 34% - 04.08.2025, ПРАЙМ
В Турции цены в ресторанах и отелях выросли на 34%
Цены в ресторанах и отелях Турции выросли на более чем 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил Институт статистики Турции (Turkstat). | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T13:06+0300
2025-08-04T13:06+0300
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АНКАРА, 4 авг – ПРАЙМ. Цены в ресторанах и отелях Турции выросли на более чем 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил Институт статистики Турции (Turkstat). Годовая инфляция в Турции в июле снизилась с 35,05% (в июне) до 33,52%, сообщил Институт статистики республики. Группа независимых экономистов ENAG сообщала, что индекс потребительских цен в июле вырос на 3,75%. За последние 12 месяцев рост составил 65,15%. "Данные показали, что наиболее заметный рост цен наблюдался в секторе услуг, особенно в гостиничной и ресторанной группах. Цены в ресторанах и гостиницах выросли на 2,24% по сравнению с предыдущим месяцем, на 23,53% по сравнению с декабрем 2024 года, на 34,16% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и на 47,89% по сравнению со средними показателями за двенадцать месяцев", - следует из данных Turkstat. Больше всего за год выросли цены на получение образования - 75,54%, на жилье - 62,01% и на здравоохранение - 37,49%. Отели Турции после повышения цен в начале года идут на снижение в связи с падением спроса у российских туристов, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). В продажах туров на август лидирует Турция (38,4% проданных туров), в то время как в прошлом августе доля направления была 34,8%. По данным турецкого министерства культуры и туризма, за полгода Турцию посетили более 2,6 миллиона россиян, они заняли по этому показателю первое место, однако эта цифра почти на 3% хуже показателей 2024 года. За россиянами следуют туристы из ФРГ (более 2,4 миллионов), Великобритании (более 1,7 миллиона), Ирана и Болгарии.
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бизнес, мировая экономика, турция, фрг, великобритания, российский союз туриндустрии
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, ФРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Российский союз туриндустрии
13:06 04.08.2025
 
В Турции цены в ресторанах и отелях выросли на 34%

Turkstat: цены в ресторанах и отелях Турции в июле выросли на 34%

© flickr.com / KLMircea" Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
 Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© flickr.com / KLMircea
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АНКАРА, 4 авг – ПРАЙМ. Цены в ресторанах и отелях Турции выросли на более чем 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил Институт статистики Турции (Turkstat).
Годовая инфляция в Турции в июле снизилась с 35,05% (в июне) до 33,52%, сообщил Институт статистики республики. Группа независимых экономистов ENAG сообщала, что индекс потребительских цен в июле вырос на 3,75%. За последние 12 месяцев рост составил 65,15%.
"Данные показали, что наиболее заметный рост цен наблюдался в секторе услуг, особенно в гостиничной и ресторанной группах. Цены в ресторанах и гостиницах выросли на 2,24% по сравнению с предыдущим месяцем, на 23,53% по сравнению с декабрем 2024 года, на 34,16% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и на 47,89% по сравнению со средними показателями за двенадцать месяцев", - следует из данных Turkstat.
Больше всего за год выросли цены на получение образования - 75,54%, на жилье - 62,01% и на здравоохранение - 37,49%.
Отели Турции после повышения цен в начале года идут на снижение в связи с падением спроса у российских туристов, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). В продажах туров на август лидирует Турция (38,4% проданных туров), в то время как в прошлом августе доля направления была 34,8%.
По данным турецкого министерства культуры и туризма, за полгода Турцию посетили более 2,6 миллиона россиян, они заняли по этому показателю первое место, однако эта цифра почти на 3% хуже показателей 2024 года. За россиянами следуют туристы из ФРГ (более 2,4 миллионов), Великобритании (более 1,7 миллиона), Ирана и Болгарии.
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