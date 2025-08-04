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Годовая инфляция в Турции в июле снизилась до 33,52 процента

Годовая инфляция в Турции в июле снизилась до 33,52 процента - 04.08.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Турции в июле снизилась до 33,52 процента

Годовая инфляция в Турции в июле снизилась до 33,52 с 35,05% в июне, сообщил Институт статистики республики. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T10:32+0300

2025-08-04T10:32+0300

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АНКАРА, 4 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в июле снизилась до 33,52 с 35,05% в июне, сообщил Институт статистики республики. "Соответственно, изменение индекса потребительских цен в июле составило 2,06% по сравнению с предыдущим месяцем, 19,08% по сравнению с декабрем предыдущего года, 33,52% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и 41,13% по сравнению со средними показателями за двенадцать месяцев",- говорится в сообщении. Тем временем группа независимых экономистов ENAG сообщила, что индекс потребительских цен в июле вырос на 3,75%. За последние 12 месяцев, по их данным, рост составил 65,15%. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае 2025 года. Центральный банк Турции ранее снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%. Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявил ранее министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.

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мировая экономика, турция, мехмет шимшек, центральные банки