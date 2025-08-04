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На форуме "Экосистема. Заповедный край" примут участие более 15 стран
На форуме "Экосистема. Заповедный край" примут участие более 15 стран - 04.08.2025, ПРАЙМ
На форуме "Экосистема. Заповедный край" примут участие более 15 стран
Представители более 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона примут участие в сессии Диалога Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T04:20+0300
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УЛАН-УДЭ, 4 авг - ПРАЙМ. Представители более 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона примут участие в сессии Диалога Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.
Всероссийский молодёжный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" в четвертый раз проходит на Камчатке с 4 по 18 августа. В нем примут участие 600 экологов, биотехнологов, инженеров, педагогов, экоактивистов, студентов, предпринимателей и представителей юннатского движения из всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет, чтобы вместе формировать устойчивое, экологичное будущее страны. Пятого августа на площадке форума стартует тематическая сессия ЭСКАТО ООН по политике в области устойчивого энергетического развития.
"Во главе с директором Департамента по энергетике Хунпэном Лю в дискуссии примут участие представители ЭСКАТО ООН. Участниками мероприятия станут делегаты более чем из 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Австралии, Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Малайзии, Непала, Пакистана, Таджикистана, Таиланда, Филиппин и Шри-Ланки. С российской стороны на мероприятии выступят представители МИД России, Российского энергетического агентства Минэнерго России, Госкорпорации "Росатом", а также профильные эксперты", - рассказал агентству представитель пресс-службы.
Камчатка впервые примет делегацию такого уровня и на период проведения сессии станет мировым центром обсуждения вопросов устойчивой энергетики, отметили в пресс-службе.
В ходе сессии-квартирника "Устойчивое развитие: перемен требуют наши сердца" участники форума смогут обсудить вопросы устойчивого развития в мире, локализовать их на Азиатско-Тихоокеанский регион и поделиться своим видением сохранения экологии и развития энергетики Камчатки. К дискуссии присоединятся члены делегации ЭСКАТО ООН, руководство ГК "Росатом", ПАО "Русгидро", российские и зарубежные эксперты в области энергетики.
Организаторами форума, который проводится с 2022 года по поручению президента России Владимира Путина, выступают Федеральное агентство по делам молодёжи и правительство Камчатского края.
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мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, камчатка, азия, владимир путин, оон, росатом, мид рф
Экономика, Мировая экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, КАМЧАТКА, АЗИЯ, Владимир Путин, ООН, Росатом, МИД РФ
На форуме "Экосистема. Заповедный край" примут участие более 15 стран
На форуме "Экосистема. Заповедный край" примут участие представители 15 стран
УЛАН-УДЭ, 4 авг - ПРАЙМ. Представители более 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона примут участие в сессии Диалога Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.
Всероссийский молодёжный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" в четвертый раз проходит на Камчатке с 4 по 18 августа. В нем примут участие 600 экологов, биотехнологов, инженеров, педагогов, экоактивистов, студентов, предпринимателей и представителей юннатского движения из всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет, чтобы вместе формировать устойчивое, экологичное будущее страны. Пятого августа на площадке форума стартует тематическая сессия ЭСКАТО ООН по политике в области устойчивого энергетического развития.
"Во главе с директором Департамента по энергетике Хунпэном Лю в дискуссии примут участие представители ЭСКАТО ООН. Участниками мероприятия станут делегаты более чем из 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Австралии, Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Малайзии, Непала, Пакистана, Таджикистана, Таиланда, Филиппин и Шри-Ланки. С российской стороны на мероприятии выступят представители МИД России, Российского энергетического агентства Минэнерго России, Госкорпорации "Росатом", а также профильные эксперты", - рассказал агентству представитель пресс-службы.
Камчатка впервые примет делегацию такого уровня и на период проведения сессии станет мировым центром обсуждения вопросов устойчивой энергетики, отметили в пресс-службе.
В ходе сессии-квартирника "Устойчивое развитие: перемен требуют наши сердца" участники форума смогут обсудить вопросы устойчивого развития в мире, локализовать их на Азиатско-Тихоокеанский регион и поделиться своим видением сохранения экологии и развития энергетики Камчатки. К дискуссии присоединятся члены делегации ЭСКАТО ООН, руководство ГК "Росатом", ПАО "Русгидро", российские и зарубежные эксперты в области энергетики.
Организаторами форума, который проводится с 2022 года по поручению президента России Владимира Путина, выступают Федеральное агентство по делам молодёжи и правительство Камчатского края.