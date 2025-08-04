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На форуме "Экосистема. Заповедный край" примут участие более 15 стран - 04.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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На форуме "Экосистема. Заповедный край" примут участие более 15 стран
На форуме "Экосистема. Заповедный край" примут участие более 15 стран - 04.08.2025, ПРАЙМ
На форуме "Экосистема. Заповедный край" примут участие более 15 стран
Представители более 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона примут участие в сессии Диалога Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T04:20+0300
2025-08-04T04:20+0300
экономика
мировая экономика
азиатско-тихоокеанский регион
камчатка
азия
владимир путин
оон
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УЛАН-УДЭ, 4 авг - ПРАЙМ. Представители более 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона примут участие в сессии Диалога Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума. Всероссийский молодёжный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" в четвертый раз проходит на Камчатке с 4 по 18 августа. В нем примут участие 600 экологов, биотехнологов, инженеров, педагогов, экоактивистов, студентов, предпринимателей и представителей юннатского движения из всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет, чтобы вместе формировать устойчивое, экологичное будущее страны. Пятого августа на площадке форума стартует тематическая сессия ЭСКАТО ООН по политике в области устойчивого энергетического развития. "Во главе с директором Департамента по энергетике Хунпэном Лю в дискуссии примут участие представители ЭСКАТО ООН. Участниками мероприятия станут делегаты более чем из 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Австралии, Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Малайзии, Непала, Пакистана, Таджикистана, Таиланда, Филиппин и Шри-Ланки. С российской стороны на мероприятии выступят представители МИД России, Российского энергетического агентства Минэнерго России, Госкорпорации "Росатом", а также профильные эксперты", - рассказал агентству представитель пресс-службы. Камчатка впервые примет делегацию такого уровня и на период проведения сессии станет мировым центром обсуждения вопросов устойчивой энергетики, отметили в пресс-службе. В ходе сессии-квартирника "Устойчивое развитие: перемен требуют наши сердца" участники форума смогут обсудить вопросы устойчивого развития в мире, локализовать их на Азиатско-Тихоокеанский регион и поделиться своим видением сохранения экологии и развития энергетики Камчатки. К дискуссии присоединятся члены делегации ЭСКАТО ООН, руководство ГК "Росатом", ПАО "Русгидро", российские и зарубежные эксперты в области энергетики. Организаторами форума, который проводится с 2022 года по поручению президента России Владимира Путина, выступают Федеральное агентство по делам молодёжи и правительство Камчатского края.
азиатско-тихоокеанский регион
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, камчатка, азия, владимир путин, оон, росатом, мид рф
Экономика, Мировая экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, КАМЧАТКА, АЗИЯ, Владимир Путин, ООН, Росатом, МИД РФ
04:20 04.08.2025
 
На форуме "Экосистема. Заповедный край" примут участие более 15 стран

На форуме "Экосистема. Заповедный край" примут участие представители 15 стран

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УЛАН-УДЭ, 4 авг - ПРАЙМ. Представители более 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона примут участие в сессии Диалога Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.
Всероссийский молодёжный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" в четвертый раз проходит на Камчатке с 4 по 18 августа. В нем примут участие 600 экологов, биотехнологов, инженеров, педагогов, экоактивистов, студентов, предпринимателей и представителей юннатского движения из всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет, чтобы вместе формировать устойчивое, экологичное будущее страны. Пятого августа на площадке форума стартует тематическая сессия ЭСКАТО ООН по политике в области устойчивого энергетического развития.
"Во главе с директором Департамента по энергетике Хунпэном Лю в дискуссии примут участие представители ЭСКАТО ООН. Участниками мероприятия станут делегаты более чем из 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Австралии, Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Малайзии, Непала, Пакистана, Таджикистана, Таиланда, Филиппин и Шри-Ланки. С российской стороны на мероприятии выступят представители МИД России, Российского энергетического агентства Минэнерго России, Госкорпорации "Росатом", а также профильные эксперты", - рассказал агентству представитель пресс-службы.
Камчатка впервые примет делегацию такого уровня и на период проведения сессии станет мировым центром обсуждения вопросов устойчивой энергетики, отметили в пресс-службе.
В ходе сессии-квартирника "Устойчивое развитие: перемен требуют наши сердца" участники форума смогут обсудить вопросы устойчивого развития в мире, локализовать их на Азиатско-Тихоокеанский регион и поделиться своим видением сохранения экологии и развития энергетики Камчатки. К дискуссии присоединятся члены делегации ЭСКАТО ООН, руководство ГК "Росатом", ПАО "Русгидро", российские и зарубежные эксперты в области энергетики.
Организаторами форума, который проводится с 2022 года по поручению президента России Владимира Путина, выступают Федеральное агентство по делам молодёжи и правительство Камчатского края.
 
ЭкономикаМировая экономикаАзиатско-Тихоокеанский регионКАМЧАТКААЗИЯВладимир ПутинООНРосатомМИД РФ
 
 
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