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В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе

В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе - 04.08.2025, ПРАЙМ

В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе

Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе, заявил пресс-секретарь президента | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T12:21+0300

2025-08-04T12:21+0300

2025-08-04T12:21+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг. "Мы не исключаем возможность проведения такой встречи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли состояться встреча российского лидера и представителя США на этой неделе.Пресс-секретарь также отметил, что Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве."Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам с господином Уиткоффом", - сказал Песков.По словам пресс-секретаря, Россия считает контакты со спецпосланником важными и содержательными."Всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными", - подчеркнул Песков. ​

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россия, общество , сша, рф, стив уиткофф, дмитрий песков, владимир путин