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В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе
В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе - 04.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе
Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе, заявил пресс-секретарь президента | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T12:21+0300
2025-08-04T12:21+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг. "Мы не исключаем возможность проведения такой встречи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли состояться встреча российского лидера и представителя США на этой неделе.Пресс-секретарь также отметил, что Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве."Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам с господином Уиткоффом", - сказал Песков.По словам пресс-секретаря, Россия считает контакты со спецпосланником важными и содержательными."Всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными", - подчеркнул Песков.
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Политика, РОССИЯ, Общество , США, РФ, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе
Песков не исключил возможность встречи Путина и спецпосланника США Уиткоффа на этой неделе
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что спецпосланник США Стив Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или в четверг.
"Мы не исключаем возможность проведения такой встречи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли состояться встреча российского лидера и представителя США на этой неделе.
Пресс-секретарь также отметил, что Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве.
"Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам с господином Уиткоффом", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, Россия считает контакты со спецпосланником важными и содержательными.
"Всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными", - подчеркнул Песков.
Трамп раскрыл, когда Уиткофф совершит визит в Россию