https://1prime.ru/20250804/ukraina-860306959.html
"Жестоко трамбуют": на Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
"Жестоко трамбуют": на Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине - 04.08.2025, ПРАЙМ
"Жестоко трамбуют": на Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
На Украине наблюдается рост сопротивления силовой мобилизации, а также критика в адрес властей и военного командования, которые применяют жесткие методы. Об... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T17:11+0300
2025-08-04T17:11+0300
2025-08-04T17:11+0300
политика
украина
запад
киев
financial times
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. На Украине наблюдается рост сопротивления силовой мобилизации, а также критика в адрес властей и военного командования, которые применяют жесткие методы. Об этом пишет Financial Times."Целая вереница видеозаписей в социальных сетях показывает, как украинских мужчин вылавливают на улицах и жестоко трамбуют в фургоны, а разгневанные местные жители пытаются отбить их у “людоловов”. <…> В то же время крепнет сопротивление мобилизации: участились случаи применения силы в отношении сотрудников территориальных центров комплектования, вплоть до расправы", — сказано в материале.Автор публикации указывает, что Киев предпринимает попытки стимулировать добровольную службу. Однако, по его словам, Вооруженные силы Украины регулярно сигнализируют о нехватке личного состава для оборонительных позиций и быстром истощении оставшихся войсковых подразделений. В связи с этим Украина продолжает в значительной степени полагаться на призыв.
https://1prime.ru/20250802/kiev-860240269.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запад, киев, financial times, всу
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Financial Times, ВСУ
"Жестоко трамбуют": на Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
FT: на Украине растет сопротивление мобилизации и критика в адрес властей
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ.
На Украине наблюдается рост сопротивления силовой мобилизации, а также критика в адрес властей и военного командования, которые применяют жесткие методы. Об этом пишет Financial Times
.
"Целая вереница видеозаписей в социальных сетях показывает, как украинских мужчин вылавливают на улицах и жестоко трамбуют в фургоны, а разгневанные местные жители пытаются отбить их у “людоловов”. <…> В то же время крепнет сопротивление мобилизации: участились случаи применения силы в отношении сотрудников территориальных центров комплектования, вплоть до расправы", — сказано в материале.
Автор публикации указывает, что Киев предпринимает попытки стимулировать добровольную службу. Однако, по его словам, Вооруженные силы Украины регулярно сигнализируют о нехватке личного состава для оборонительных позиций и быстром истощении оставшихся войсковых подразделений. В связи с этим Украина продолжает в значительной степени полагаться на призыв.
"Уперся": в Киеве резко отреагировали на позицию Зеленского по переговорам