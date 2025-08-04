https://1prime.ru/20250804/ukraina-860306959.html

"Жестоко трамбуют": на Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине

"Жестоко трамбуют": на Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине - 04.08.2025, ПРАЙМ

"Жестоко трамбуют": на Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине

На Украине наблюдается рост сопротивления силовой мобилизации, а также критика в адрес властей и военного командования, которые применяют жесткие методы. Об... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T17:11+0300

2025-08-04T17:11+0300

2025-08-04T17:11+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. На Украине наблюдается рост сопротивления силовой мобилизации, а также критика в адрес властей и военного командования, которые применяют жесткие методы. Об этом пишет Financial Times."Целая вереница видеозаписей в социальных сетях показывает, как украинских мужчин вылавливают на улицах и жестоко трамбуют в фургоны, а разгневанные местные жители пытаются отбить их у “людоловов”. <…> В то же время крепнет сопротивление мобилизации: участились случаи применения силы в отношении сотрудников территориальных центров комплектования, вплоть до расправы", — сказано в материале.Автор публикации указывает, что Киев предпринимает попытки стимулировать добровольную службу. Однако, по его словам, Вооруженные силы Украины регулярно сигнализируют о нехватке личного состава для оборонительных позиций и быстром истощении оставшихся войсковых подразделений. В связи с этим Украина продолжает в значительной степени полагаться на призыв.

https://1prime.ru/20250802/kiev-860240269.html

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украина, запад, киев, financial times, всу