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"Жестоко трамбуют": на Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине - 04.08.2025, ПРАЙМ
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"Жестоко трамбуют": на Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
"Жестоко трамбуют": на Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине - 04.08.2025, ПРАЙМ
"Жестоко трамбуют": на Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
На Украине наблюдается рост сопротивления силовой мобилизации, а также критика в адрес властей и военного командования, которые применяют жесткие методы. Об... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T17:11+0300
2025-08-04T17:11+0300
политика
украина
запад
киев
financial times
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. На Украине наблюдается рост сопротивления силовой мобилизации, а также критика в адрес властей и военного командования, которые применяют жесткие методы. Об этом пишет Financial Times."Целая вереница видеозаписей в социальных сетях показывает, как украинских мужчин вылавливают на улицах и жестоко трамбуют в фургоны, а разгневанные местные жители пытаются отбить их у “людоловов”. &lt;…&gt; В то же время крепнет сопротивление мобилизации: участились случаи применения силы в отношении сотрудников территориальных центров комплектования, вплоть до расправы", — сказано в материале.Автор публикации указывает, что Киев предпринимает попытки стимулировать добровольную службу. Однако, по его словам, Вооруженные силы Украины регулярно сигнализируют о нехватке личного состава для оборонительных позиций и быстром истощении оставшихся войсковых подразделений. В связи с этим Украина продолжает в значительной степени полагаться на призыв.
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украина, запад, киев, financial times, всу
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Financial Times, ВСУ
17:11 04.08.2025
 
"Жестоко трамбуют": на Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине

FT: на Украине растет сопротивление мобилизации и критика в адрес властей

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. На Украине наблюдается рост сопротивления силовой мобилизации, а также критика в адрес властей и военного командования, которые применяют жесткие методы. Об этом пишет Financial Times.
"Целая вереница видеозаписей в социальных сетях показывает, как украинских мужчин вылавливают на улицах и жестоко трамбуют в фургоны, а разгневанные местные жители пытаются отбить их у “людоловов”. <…> В то же время крепнет сопротивление мобилизации: участились случаи применения силы в отношении сотрудников территориальных центров комплектования, вплоть до расправы", — сказано в материале.
Автор публикации указывает, что Киев предпринимает попытки стимулировать добровольную службу. Однако, по его словам, Вооруженные силы Украины регулярно сигнализируют о нехватке личного состава для оборонительных позиций и быстром истощении оставшихся войсковых подразделений. В связи с этим Украина продолжает в значительной степени полагаться на призыв.
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