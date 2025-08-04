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Поддержка винной отрасли в Севастополе выросла на 68% - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Поддержка винной отрасли в Севастополе выросла на 68%
Поддержка винной отрасли в Севастополе выросла на 68% - 04.08.2025, ПРАЙМ
Поддержка винной отрасли в Севастополе выросла на 68%
Поддержка виноградарства и виноделия в Севастополе в 2025 году выросла по сравнению с 2024 годом на 68%, до 738 миллионов рублей, сообщила глава департамента... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T23:06+0300
2025-08-04T23:06+0300
экономика
россия
севастополь
виноделие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - ПРАЙМ. Поддержка виноградарства и виноделия в Севастополе в 2025 году выросла по сравнению с 2024 годом на 68%, до 738 миллионов рублей, сообщила глава департамента сельского хозяйства и потребительского рынка региона Наталия Скорюкова. "В этом году поддержка отрасли выросла на 68% по сравнению с 2024 годом и достигла 738 миллионов рублей", — сказала в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя Скорюкова. Всего в 2025 году на поддержку сельхозпроизводителей из федерального и регионального бюджетов выделен 961 миллион рублей. По состоянию на 1 августа средства получили 42 субъекта хозяйствования на общую сумму 730 миллионов рублей, что составляет 76% от запланированного, сообщила она. Субсидии позволили заложить в текущем году 195 гектаров новых виноградников. Общая площадь виноградников в Севастополе составляет семь тысяч гектаров, из них пять тысяч — в плодоносящем возрасте. В этом году ожидается сбор 28 тысяч тонн винограда, сообщила глава департамента.
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россия, севастополь, виноделие
Экономика, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, виноделие
23:06 04.08.2025
 
Поддержка винной отрасли в Севастополе выросла на 68%

Поддержка виноградарства и виноделия в Севастополе в 2025 году выросла на 68%

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВинодельческое хозяйство "UPPA Winery" в Крыму
Винодельческое хозяйство UPPA Winery в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - ПРАЙМ. Поддержка виноградарства и виноделия в Севастополе в 2025 году выросла по сравнению с 2024 годом на 68%, до 738 миллионов рублей, сообщила глава департамента сельского хозяйства и потребительского рынка региона Наталия Скорюкова.
"В этом году поддержка отрасли выросла на 68% по сравнению с 2024 годом и достигла 738 миллионов рублей", — сказала в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя Скорюкова.
Всего в 2025 году на поддержку сельхозпроизводителей из федерального и регионального бюджетов выделен 961 миллион рублей. По состоянию на 1 августа средства получили 42 субъекта хозяйствования на общую сумму 730 миллионов рублей, что составляет 76% от запланированного, сообщила она. Субсидии позволили заложить в текущем году 195 гектаров новых виноградников.
Общая площадь виноградников в Севастополе составляет семь тысяч гектаров, из них пять тысяч — в плодоносящем возрасте. В этом году ожидается сбор 28 тысяч тонн винограда, сообщила глава департамента.
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