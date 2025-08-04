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Эксперт объяснил, что делать с деньгами после снижения ключевой ставки - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил, что делать с деньгами после снижения ключевой ставки
Эксперт объяснил, что делать с деньгами после снижения ключевой ставки - 04.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, что делать с деньгами после снижения ключевой ставки
Несмотря на то, что проценты по вкладам снизились из-за уменьшения ключевой ставки, они по-прежнему остаются надежным инструментом, позволяющим получить хороший | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T03:03+0300
2025-08-04T03:03+0300
экономика
финансы
банки
георгий остапкович
ниу вшэ
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Несмотря на то, что проценты по вкладам снизились из-за уменьшения ключевой ставки, они по-прежнему остаются надежным инструментом, позволяющим получить хороший доход, рассказал агентству "Прайм" научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.Прежде всего эксперт обратил внимание на то, что снижение ключевой ставки пока незначительное: в целом всего на 3% от максимального показателя в 21%."Скорее всего, снижение продолжится. То есть до конца года, может быть, снизят до 16 или даже 15%. Но даже 15% — это выше инфляции. Человек, который положит даже под 15%, все равно отобьет инфляцию, то есть будет покупать товары по тем же ценам и еще получит плюс несколько процентов дохода. То есть даже 15% — это выгодно как депозит", — указал Остапкович.Эксперт обратил внимание, что существуют финансовые инструменты, которые позволяют получить больший доход по сравнению с вкладами. Например, длинные ОФЗ до 2041 года, облигации предприятий. Однако такой вариант подойдет тем, кто хорошо разбирается в фондовом рынке."Если человек хочет просто положить деньги и забыть и потом получить доход, то лучше депозита сегодня ничего нет даже при сниженной ставке. Процент все равно выше инфляции и плюс это гарантированный доход", — заключил Остапкович.
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финансы, банки, георгий остапкович, ниу вшэ
Экономика, Финансы, Банки, Георгий Остапкович, НИУ ВШЭ
03:03 04.08.2025
 
Эксперт объяснил, что делать с деньгами после снижения ключевой ставки

Эксперт Остапкович: не стоит отказываться от вкладов после снижения ключевой ставки

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Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Несмотря на то, что проценты по вкладам снизились из-за уменьшения ключевой ставки, они по-прежнему остаются надежным инструментом, позволяющим получить хороший доход, рассказал агентству "Прайм" научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Прежде всего эксперт обратил внимание на то, что снижение ключевой ставки пока незначительное: в целом всего на 3% от максимального показателя в 21%.
"Скорее всего, снижение продолжится. То есть до конца года, может быть, снизят до 16 или даже 15%. Но даже 15% — это выше инфляции. Человек, который положит даже под 15%, все равно отобьет инфляцию, то есть будет покупать товары по тем же ценам и еще получит плюс несколько процентов дохода. То есть даже 15% — это выгодно как депозит", — указал Остапкович.
Эксперт обратил внимание, что существуют финансовые инструменты, которые позволяют получить больший доход по сравнению с вкладами. Например, длинные ОФЗ до 2041 года, облигации предприятий. Однако такой вариант подойдет тем, кто хорошо разбирается в фондовом рынке.
"Если человек хочет просто положить деньги и забыть и потом получить доход, то лучше депозита сегодня ничего нет даже при сниженной ставке. Процент все равно выше инфляции и плюс это гарантированный доход", — заключил Остапкович.
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ЭкономикаФинансыБанкиГеоргий ОстапковичНИУ ВШЭ
 
 
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