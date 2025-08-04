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Количество военных Австралии увеличилось до рекордного показателя - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Количество военных Австралии увеличилось до рекордного показателя
Количество военных Австралии увеличилось до рекордного показателя - 04.08.2025, ПРАЙМ
Количество военных Австралии увеличилось до рекордного показателя
Правительство Австралии под руководством премьер-министра Энтони Альбанезе добилось рекордного увеличения состава Австралийских вооруженных сил за последние 15... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T14:35+0300
2025-08-04T14:35+0300
общество
австралия
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Правительство Австралии под руководством премьер-министра Энтони Альбанезе добилось рекордного увеличения состава Австралийских вооруженных сил за последние 15 лет, до 61 тысячи человек, сообщает министерство обороны Австралии. "Согласно официальным данным, в 2024-2025 году в ряды вооруженных сил Австралии вступили более семи тысяч новых военнослужащих, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом и является наивысшим показателем с 2009 года", - говорится в сообщении на сайте министерства. На 1 августа этого года количество штатных военных в составе вооруженных сил Австралии составило 61189 человек, уточняется в сообщении. Правительство Австралии уже третий год реализует комплекс мер, направленных на привлечение новых военнослужащих. Согласно плану, к началу 2030-х годов численность постоянного состава вооруженных сил страны должна вырасти до 69  тысяч человек.
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общество , австралия
Общество , АВСТРАЛИЯ
14:35 04.08.2025
 
Количество военных Австралии увеличилось до рекордного показателя

Правительство Австралии добилось рекордного увеличения состава ВС за 15 лет

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Австралии на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел РФ
Флаг Австралии на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Правительство Австралии под руководством премьер-министра Энтони Альбанезе добилось рекордного увеличения состава Австралийских вооруженных сил за последние 15 лет, до 61 тысячи человек, сообщает министерство обороны Австралии.
"Согласно официальным данным, в 2024-2025 году в ряды вооруженных сил Австралии вступили более семи тысяч новых военнослужащих, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом и является наивысшим показателем с 2009 года", - говорится в сообщении на сайте министерства.
На 1 августа этого года количество штатных военных в составе вооруженных сил Австралии составило 61189 человек, уточняется в сообщении.
Правительство Австралии уже третий год реализует комплекс мер, направленных на привлечение новых военнослужащих. Согласно плану, к началу 2030-х годов численность постоянного состава вооруженных сил страны должна вырасти до 69  тысяч человек.
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