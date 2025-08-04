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ВСС: россияне стали чаще страховать автомобили

ВСС: россияне стали чаще страховать автомобили - 04.08.2025, ПРАЙМ

ВСС: россияне стали чаще страховать автомобили

Автолюбители стали чаще страховать свои автомобили: количество заключенных в России договоров каско в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T12:41+0300

2025-08-04T12:41+0300

2025-08-04T12:41+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Автолюбители стали чаще страховать свои автомобили: количество заключенных в России договоров каско в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 6,5% - до 5,13 миллиона, такие данные РИА Новости представили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). При этом в Москве и Московской области, по данным страховщиков, несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые часто приводили к повреждениям транспортных средств, покупки полисов каско снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 1,037 миллиона договоров. Страховщики напомнили, что ущерб автомобилю от ливней и других стихийных бедствий не покрывается договором ОСАГО. "Владельцы поврежденных в результате непогоды автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования каско при наличии таких договоров", – отметили в ВСС. Также депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" в июле предлагали расширить покрытие полисов ОСАГО, включив в него компенсации для всех автовладельцев, чьи транспортные средства пострадали из-за затопления во время ливней и других экстремальных погодных явлений. Они направили обращение премьер-министру РФ Владимиру Мишустину. Авторы инициативы отмечали, что в последние годы в Москве, Московской области и ряде других городов России всё чаще фиксируются периоды интенсивных ливней и неблагоприятных погодных условий, в результате которых под водой оказываются тысячи автомобилей граждан. В ВСС отметили, что стихийные бедствия входят в число страховых рисков подавляющего большинства договоров каско, хотя существуют договоры страхования мини-каско, которые такие риски могут не включать. Подробный перечень страховых рисков перечислен в договоре, который автовладелец заключил со страховой компанией. В ВСС также перечислили необходимые действия, если застрахованный автомобиль пострадал в результате стихийного бедствия. "Владелец пострадавшего автомобиля должен сфотографировать поврежденное транспортное средство в том виде, как был причинен ущерб, и оперативно обратиться в свою страховую компанию, где был оформлен полис каско, заявить о страховом случае и следовать указаниям представителя страховщика", – рассказали в ВСС.

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бизнес, финансы, общество , москва, московская область, рф, всс, госдума