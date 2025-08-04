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Выдачи ипотеки в России в июле выросли на 11%
Выдачи ипотеки в России в июле выросли на 11% - 04.08.2025, ПРАЙМ
Выдачи ипотеки в России в июле выросли на 11%
Выдачи ипотеки в России в июле, по предварительным оценкам, выросли на 11% в месячном выражении и составили 340 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T10:01+0300
2025-08-04T10:01+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в июле, по предварительным оценкам, выросли на 11% в месячном выражении и составили 340 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "По предварительным оценкам ВТБ, в июле российские банки выдали ипотечных кредитов на покупку жилья на 340 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем в июне текущего года. Средняя сумма кредита составила около 5,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Всего по итогам семи месяцев текущего года объем выдач ипотеки в России превысил 1,8 триллиона рублей, что на 42% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Основная часть ипотечных выдач приходится на программы с господдержкой – 83% в июле и 79% с начала года, отметили в банке. "Июльские показатели свидетельствуют о постепенном восстановлении спроса на ипотеку. Объем выдач превысил данные июня этого года и всего на 3% уступил результатам июля 2024 года. Мы ожидаем, что смягчение политики регулятора будет способствовать дальнейшему восстановлению спроса, при этом большая часть выдач будет сохраняться в рамках госпрограмм", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
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недвижимость, банки, финансы, алексей охорзин, втб
Экономика, Недвижимость, Банки, Финансы, Алексей Охорзин, ВТБ
Выдачи ипотеки в России в июле выросли на 11%
ВТБ: выдачи ипотеки в России в июле выросли на 11% и составили 340 миллиардов рублей
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в июле, по предварительным оценкам, выросли на 11% в месячном выражении и составили 340 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"По предварительным оценкам ВТБ, в июле российские банки выдали ипотечных кредитов на покупку жилья на 340 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем в июне текущего года. Средняя сумма кредита составила около 5,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Всего по итогам семи месяцев текущего года объем выдач ипотеки в России превысил 1,8 триллиона рублей, что на 42% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Основная часть ипотечных выдач приходится на программы с господдержкой – 83% в июле и 79% с начала года, отметили в банке.
"Июльские показатели свидетельствуют о постепенном восстановлении спроса на ипотеку. Объем выдач превысил данные июня этого года и всего на 3% уступил результатам июля 2024 года. Мы ожидаем, что смягчение политики регулятора будет способствовать дальнейшему восстановлению спроса, при этом большая часть выдач будет сохраняться в рамках госпрограмм", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
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