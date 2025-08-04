Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выдачи ипотеки в России в июле выросли на 11% - 04.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250804/vtb-860282253.html
Выдачи ипотеки в России в июле выросли на 11%
Выдачи ипотеки в России в июле выросли на 11% - 04.08.2025, ПРАЙМ
Выдачи ипотеки в России в июле выросли на 11%
Выдачи ипотеки в России в июле, по предварительным оценкам, выросли на 11% в месячном выражении и составили 340 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T10:01+0300
2025-08-04T10:01+0300
экономика
недвижимость
банки
финансы
алексей охорзин
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859936873_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_66f9f5011bae0af4967abc36a3bceed1.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в июле, по предварительным оценкам, выросли на 11% в месячном выражении и составили 340 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "По предварительным оценкам ВТБ, в июле российские банки выдали ипотечных кредитов на покупку жилья на 340 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем в июне текущего года. Средняя сумма кредита составила около 5,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Всего по итогам семи месяцев текущего года объем выдач ипотеки в России превысил 1,8 триллиона рублей, что на 42% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Основная часть ипотечных выдач приходится на программы с господдержкой – 83% в июле и 79% с начала года, отметили в банке. "Июльские показатели свидетельствуют о постепенном восстановлении спроса на ипотеку. Объем выдач превысил данные июня этого года и всего на 3% уступил результатам июля 2024 года. Мы ожидаем, что смягчение политики регулятора будет способствовать дальнейшему восстановлению спроса, при этом большая часть выдач будет сохраняться в рамках госпрограмм", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
https://1prime.ru/20250801/ipoteka-860211985.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859936873_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_fae949cf2ed7f19a2a3529cdc7f812e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, банки, финансы, алексей охорзин, втб
Экономика, Недвижимость, Банки, Финансы, Алексей Охорзин, ВТБ
10:01 04.08.2025
 
Выдачи ипотеки в России в июле выросли на 11%

ВТБ: выдачи ипотеки в России в июле выросли на 11% и составили 340 миллиардов рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России в июле, по предварительным оценкам, выросли на 11% в месячном выражении и составили 340 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"По предварительным оценкам ВТБ, в июле российские банки выдали ипотечных кредитов на покупку жилья на 340 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем в июне текущего года. Средняя сумма кредита составила около 5,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Всего по итогам семи месяцев текущего года объем выдач ипотеки в России превысил 1,8 триллиона рублей, что на 42% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Основная часть ипотечных выдач приходится на программы с господдержкой – 83% в июле и 79% с начала года, отметили в банке.
"Июльские показатели свидетельствуют о постепенном восстановлении спроса на ипотеку. Объем выдач превысил данные июня этого года и всего на 3% уступил результатам июля 2024 года. Мы ожидаем, что смягчение политики регулятора будет способствовать дальнейшему восстановлению спроса, при этом большая часть выдач будет сохраняться в рамках госпрограмм", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
ГД рассмотрит кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка
1 августа, 13:24
 
ЭкономикаНедвижимостьБанкиФинансыАлексей ОхорзинВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала